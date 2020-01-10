Недовольство «Нафтогаза» крепчает

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выражает недовольство процессом рассмотрения дела касательно крымских активов и готовится выдвинуть новые иски против Российской Федерации на основании потерь, связанных с утратой вышеупомянутых ресурсов.



Об этом СМИ стало известно из беседы исполнительного директора группы «Нафтогаз» Юрия Витренко с сотрудниками портала Liga.net. Со слов господина Витренко следует, что сумма претензий возросла и достигла пяти (более семи с учетом процентов) миллиардов долларов США. Международный арбитражный трибунал, расположенный в Гааге, предположительно, рассмотрит требования по данному вопросу в конце 2020 года или же в 2021 году.



Со своим первым иском к Российской Федерации НАК «Нафтогаз Украины» обратился в Гаагский суд в 2016 году, опираясь на договор «О содействии и взаимной защите инвестиций», подписанный российским и украинским правительствами. Государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа настаивала на необходимости взыскать с РФ стоимость активов, которых она лишилась вследствие вхождения Крыма в состав России. Истец сообщил об удовлетворении требований судом в марте 2019 года, огласив сумму потери, равную $5 млрд. Уже в мае министр юстиции Александр Коновалов уведомил общественность о намерении российской стороны обжаловать иски Украины по Крыму в международных арбитражных судах.