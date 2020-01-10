Главная > Экономика

Недовольство «Нафтогаза» крепчает

10 января в 20:43 Экономика 0 451 Карина Мелова
1 Изображение

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выражает недовольство процессом рассмотрения дела касательно крымских активов и готовится выдвинуть новые иски против Российской Федерации на основании потерь, связанных с утратой вышеупомянутых ресурсов.

Об этом СМИ стало известно из беседы исполнительного директора группы «Нафтогаз» Юрия Витренко с сотрудниками портала Liga.net. Со слов господина Витренко следует, что сумма претензий возросла и достигла пяти (более семи с учетом процентов) миллиардов долларов США. Международный арбитражный трибунал, расположенный в Гааге, предположительно, рассмотрит требования по данному вопросу в конце 2020 года или же в 2021 году.

Со своим первым иском к Российской Федерации НАК «Нафтогаз Украины» обратился в Гаагский суд в 2016 году, опираясь на договор «О содействии и взаимной защите инвестиций», подписанный российским и украинским правительствами. Государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа настаивала на необходимости взыскать с РФ стоимость активов, которых она лишилась вследствие вхождения Крыма в состав России. Истец сообщил об удовлетворении требований судом в марте 2019 года, огласив сумму потери, равную $5 млрд. Уже в мае министр юстиции Александр Коновалов уведомил общественность о намерении российской стороны обжаловать иски Украины по Крыму в международных арбитражных судах.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

В скором времени подорожает проезд по магистрали ЗСД

10 января в 19:10 Экономика

Нэклис-Банк теряет лицензию

10 января в 18:05 Банки и кредитование

РФ заняла 51-ю позицию в обновленном рейтинге Henley Passport Index

10 января в 16:36 Государство

Госдума изменит порядок работы 15 января

10 января в 15:49 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

«Аэрофлот» предложил пассажирам воспользоваться новыми маршрутами в ОАЭ и Иран «Турецкий поток» стартовал Установлен новый порядок поверки счетчиков «Жители» мемориального комплекса на Сапун-горе снова оживут Сергей Лавров готовится ответить на все вопросы представителей СМИ

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Top.Mail.Ru