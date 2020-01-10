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В этом году «Газпром» справится и без «Северного потока-2»

13 января в 15:17 Экономика 0 277 Карина Мелова
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Наложенные 21 декабря американской стороной санкции, приведшие к отказу швейцарского подрядчика Allseas от участия в проекте, оказали негативное влияние на скорость строительства «Северного потока-2», вследствие чего введения его в эксплуатацию теперь следует ожидать не ранее конца года.

Несмотря на вышесказанное, эксперты “Ъ” полагают, что возможности «Газпрома» остаются прежними, поскольку контракт с Украиной на 65 миллиардов кубометров в год обеспечивает энергетическую компанию значительными трубопроводными мощностями. Следует, однако, помнить о потенциальной необходимости увеличить объем газа, прокачиваемого через Украину, вызванной ростом спроса в европейских странах. При этом больше беспокойства «Газпрому» может доставить снижение экспорта, обуславливаемое конкуренцией со сжиженным газом.

11 января президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с журналистами и объявил, что «Северный поток-2» будет введен в действие не ранее конца текущего года или начала следующего. В пресс-конференции участвовала Ангела Меркель. В данный момент можно говорить о том, что проект завершен на 93,5 %, при этом необходимо выполнить строительные работы еще на 160 км одной нити. Ранее компания «Газпром» планировала до завершения 2019 г. по дну Балтийского моря проложить 2-ниточный газопровод из РФ в Германию.
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