Алексей Кудрин «берет быка за рога»

Во время торжественного события, организованного в честь 25-й годовщины Счетной палаты, руководитель ведомства Алексей Кудрин встретился с главой государства и сообщил ему о своем намерении оценить в нынешнем году не только Росавтодор, РЖД и Росатом, но и несколько других госкомпаний, например, Ростех, «Газпром» и «Роснефтегаз». По словам главы контрольного ведомства, такие действия призваны повысить процент эффективности государственных предприятий в условиях современной экономики.



Известно, что в марте 2019 г. ГД одобрила проект закона о расширении полномочий Счетной палаты. Согласно данному документу, ведомство получает право контролировать использование бюджетных ресурсов как в материнских, так и в дочерних компаниях госкорпораций на любом уровне. Как свидетельствует Алексей Кудрин, размер субсидий, каждый год выделяемых для «дочек» государственных компаний, достигает примерно 800 миллиардов рублей.



Руководитель Счетной палаты заметил, что дочерние предприятия будут поддаваться детальному мониторингу только при выявлении признаков нарушений.