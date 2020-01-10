«Газпром» теряет прибыль

Федеральная таможенная служба РФ обнародовала информацию, в соответствии с которой экспорт природного газа в течение периода с января по ноябрь 2019 г. принес ПАО «Газпром» на 15,4 % дохода меньше, чем на протяжении аналогичного отрезка времени в 2018 г. Вырученная в прошлом году сумма равна $37,74 млрд.



Кроме того, установлено, что за отчетный период физический экспорт газа снизился на 1,6 % (до 199 млрд куб. м). Однако в ноябре 2019 г. экспорт вырос на 1,8 % до 19,8 млрд куб. м.



В начале текущего года энергетическая компания «Газпром» поделилась следующими данными: по результатам 2019 г. уровень добычи газа холдингом поднялся на 0,5 % и достиг отметки 500,3 млрд куб. м, что является рекордным показателем с 2012 г.



Крупнейший российский производитель нефти говорит о снижении экспорта в страны дальнего зарубежья на 1,3 % (до 199,2 млрд куб. м), если сравнивать с индексом 2018 года. И все же, эта цифра на 2,5 % превышает показатель 2017 г. Вместе с тем, в нынешнем году экспортирование в ближнее зарубежье увеличилось до 37,7 млрд куб. м (на 2,2 %).



Общий объем экспортированного «Газпромом» в 2019 году газа составил 236,9 млрд куб. м.