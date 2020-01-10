Мишустин определил векторы развития экономики страны

Во время встречи с депутатами фракции «Единая Россия» кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин определил основные направления своей деятельности, если он будет утвержден. Видеоподтверждение содержит Telegram-канал помощника спикера ГД Анастасии Кашеваровой.



Так, господин Мишустин заявляет: «Первое, что необходимо делать, – это сегодня серьезно заниматься институциональными реформами, реформой управления и, конечно, заниматься самыми современными информационными технологиями». Кроме того, политик обеспокоен состоянием бизнеса в стране и считает правильным устранение преград, устанавливаемых на пути развития бизнес-отраслей, а также уменьшение соответствующих издержек.



Среди прочего, Михаил Мишустин намерен обратить внимание на национальные проекты, которые, по его мнению, являются отличным подспорьем на пути к развитию экономики, включая рост ВВП. Он готов провести их инвентаризацию с упором на регионы.



Как известно, 15 января Владимир Путин объявил об отставке правительства и внес для утверждения на пост премьера кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Государственная дума рассмотрит этот вопрос 16 декабря.