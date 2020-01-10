Аналитики спрогнозировали темпы роста экономики РФ на ближайшую трехлетку

Специалисты ИНП РАН обнародовали макропрогноз по экономике на 2020-2022 гг. Как следует из текста документа, в ближайшие годы темпы роста экономики России будут выше, нежели в еврозоне и США. Так, в текущем году ВВП ускорится до 1.8%, по прогнозам экспертов. Между тем, в МЭР прогнозируют рост ВВП на уровне 2% в 2020 году.



По мнению аналитиков ИНП РАН, главным драйвером роста экономики в ближайшие годы будет повышение инвестиционной активности, а рост ВВП простимулирует потребительский спрос. Это положительным образом скажется на росте экономики.



В то же время, темпы роста экономики в еврозоне в 2020 году приблизятся к 1.7%, в 2021 году – к 1.5%, а в 2022 году – аналогично к 1.5%. Что касается экономики США на 2020-2022 гг., то она будет расти на 1.9%, 1.7% и 1.5% соответственно.



По мнению специалистов ИНП РАН, в 2021 и 2022 годах рост экономики достигнет 2.2%, что также ниже планов МЭР за аналогичные периоды, пишут «Известия». Там ожидают, что темпы ВВП в этот период составят 3% ежегодно. Причины заключаются в ограниченности мер разгона экономики в рамках нацпроектов и недозагрузке конкурентоспособных отраслей, что приведет к снижению инвестиций со стороны частного бизнеса. В нынешнем году приток капиталовложений увеличится на 4.5%, а в последующие — на 2.8% и 2.5% соответственно, полагают эксперты.