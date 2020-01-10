|
Аналитики спрогнозировали темпы роста экономики РФ на ближайшую трехлетку
24 января в 15:52 Экономика 5 279 Иван Тихонов
Специалисты ИНП РАН обнародовали макропрогноз по экономике на 2020-2022 гг. Как следует из текста документа, в ближайшие годы темпы роста экономики России будут выше, нежели в еврозоне и США. Так, в текущем году ВВП ускорится до 1.8%, по прогнозам экспертов. Между тем, в МЭР прогнозируют рост ВВП на уровне 2% в 2020 году.
По мнению аналитиков ИНП РАН, главным драйвером роста экономики в ближайшие годы будет повышение инвестиционной активности, а рост ВВП простимулирует потребительский спрос. Это положительным образом скажется на росте экономики.
В то же время, темпы роста экономики в еврозоне в 2020 году приблизятся к 1.7%, в 2021 году – к 1.5%, а в 2022 году – аналогично к 1.5%. Что касается экономики США на 2020-2022 гг., то она будет расти на 1.9%, 1.7% и 1.5% соответственно.
По мнению специалистов ИНП РАН, в 2021 и 2022 годах рост экономики достигнет 2.2%, что также ниже планов МЭР за аналогичные периоды, пишут «Известия». Там ожидают, что темпы ВВП в этот период составят 3% ежегодно. Причины заключаются в ограниченности мер разгона экономики в рамках нацпроектов и недозагрузке конкурентоспособных отраслей, что приведет к снижению инвестиций со стороны частного бизнеса. В нынешнем году приток капиталовложений увеличится на 4.5%, а в последующие — на 2.8% и 2.5% соответственно, полагают эксперты.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
МЭР считает целесообразным декриминализовать 8 статей УК24 января в 15:44 Право
Жилье молодым!24 января в 15:09 Жилая недвижимость
Германия выступает за снятие ограничений с России24 января в 14:11 Внешняя политика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Оперативно о важном от МВД Крупные девелоперы идут на Дальний Восток Бесплатным бывает только сыр в мышеловке Мэр Перми ввел режим ЧС в результате происшествия в «Карамели» НПФ разработали новый сценарий мотивирования граждан вступать в новую систему пенсионных накоплений
Вы оцениваете прогнозы ИНП РАН по росту российской экономики на ближайшие годы?
Больше по воле случая и формально, нежели системно, обогнать по темпам роста на определённом коротком отрезке времени в год-два США или тем более Европу - совсем не та амбициозная цель, на которую российской экономике вообще следует держать ориентиры. ВВП Еврозоны прибавляет всего лишь 0.2-0.4% за год, а максимальный показатель за последние 5 лет 0.7% по данным лета 2017 года. Что тут догонять? Вот если бы приблизиться немного к европейскому уровню достатка граждан, было бы поинтереснее. По Соединённым Штатам ещё осенью 2018 года было свыше 4% годового роста, но в последние 2 квартала эти показатели снизились до уровня 2,1%.
Тоже не так-то много, но когда президент Дональд Трамп хвалится экономическими достижениями перед всем миром в Давосе, то говорил он вовсе не о скорости прироста ВВП, конечно: а о рекордно низком за 50 лет уровне безработицы, даже если включать в расчёты и занятость на неполный рабочий день, о росте доходов наименее обеспеченных граждан в США благодаря довольно щедрой новой системе налоговых вычетов и о бешено растущих прибылях транснациональных компаний американского происхождения. Вот и российскому правительству, экономистам тоже надо думать в направлении структурных перемен в несырьевых секторах, надо думать о том, как не стягивать все деньги безудержно "наверх", в казну, чтобы потом пытаться стимулировать рост, поливая вероятные точки роста исключительно оттуда, "сверху". Но для оживления экономики этого мало: нужна и почва, на которой прорастают все подобные изменения.
А именно - компаниям, предприятиям нужно оставлять больше свободных денег на развитие, освобождать полностью от налогов стартапы, снижать налоговую нагрузку на бизнес в целом, но... мало и этого. Кто станет инвестировать в расширение ассортимента или производства, если у подавляющей массы населения просто не будет денег, чтобы все эту произведенную продукцию потом покупать? И исключительно попытками подъёма зарплат бюджетникам этой проблемы не решить: надо тоже делать налоговые послабления всем, чей доход ниже определённого уровня. И не от МРОТ в 11,5 тыс руб отталкиваться, а от реальной суммы дохода, в пределах которой семью всё ещё можно назвать не только не богатой, но и далёкой от принадлежности даже и к среднему классу. Освобождая хотя бы от подоходного налога суммы в пределах 30-40 тыс руб, а лучше дать в пределах таких зарплат налоговые льготы ещё и работодателям. Чтобы с этих сумм не приходилось платить 30% "социалки". Тогда у работодателей не будет поводов в пределах этих сумм платить зарплату "в конвертах", и вообще будет стимул процесс обелять, экономя деньги ради целей развития, борьбы за квалифицированных сотрудников, что опять-таки приведёт хотя бы у части наёмных сотрудников к росту зарплат. И нечего бояться, что сильно разгонит инфляцию: эти деньги потекут в магазины, а значит с покупок будет уплачено 20% НДС, плюс сами деньги более справедливо распределятся через торговые сети, попав на счета именно тех предприятий, за чью продукцию люди скорее готовы отдавать деньги, которая востребована. Значит, финансироваться через население, естественным образом, будут именно лучшие по качеству производители и нужнейшие людям направления.
Когда же эксперты уважаемого института Академии наук пишут, что ускорение ВВП до 1,8% произойдёт по сути чисто за счёт нацпроектов, и уже оно приведёт в свою очередь и в том числе к повышению потребительского спроса, то телега ставится в этих рассуждениях как бы впереди лошади. Как раз условием более быстрого роста ВВП должен стать хорошо раскачанный потребительский спрос: понесут граждане в магазины деньги за товары, в организации за услуги, и ради этих денег, а не сами по себе "авансом" закрутятся инвестиции в несырьевые сектора. Хотя понятно, что отчасти на каждый вложенный в нацпроекты рубль приложится в идеале хотя бы 2-3 рубля частных собственников предприятий. Но чтобы продукция была не просто произведена, а инфраструктура построена, а чтобы она заработала, на эти появляющиеся новации нужен спрос. И захочется купить что-нибудь очень новаторское и нужное, а денег нет.
Вот достижимость приличных, устойчиво высоких темпов в несырьевых сегментах нашей экономики - и будет завязана прежде всего на способность правительства, с одной стороны, сделать эффективным выбор точек, инфраструктурных объектов, куда бюджетные деньги вольются в формы нацпроектов - а, с другой стороны, на понимание правительством необходимости развернуть "пирамиду денежных потоков" хотя бы частично так, чтобы деньги оставались в низу - на инвестиции в развитие, и непосредственно для людей, на цели их внутреннего потребления. А без этого экономику как раскачаешь? Кровь экономики - именно деньги, а администрирование может лишь делать ярче краски в этой картине и лучше структурировать процесс её создания.
Про интегральный показатель ВВП, с учётом как нефтянки, металлов и другого сырья, так и "несырьевого ВВП" - вообще не имеет большого смысла говорить. Так как в денежном эквиваленте (не в штуках, а в рублях, как ВВП собственно и считается) объёмы реализации этой продукции будут зависеть больше всего от цен на нефть, от цен на металлы. Но эти цены не являются индикатором положения дел в нашей экономике, они просто внешние условия, на которые влиять мы почти не можем. Немного можем через договорённости с ОПЕК+, в меньшей степени через ВТО и двусторонние торговые договора, но чаще эти цены определяются всё равно больше сложившейся конъюнктурой. И если от продажи одинакового объёма нефти по $80 или по $50 финансовые результаты отрасли сильно разные. и сильно разные суммы вклада в ВВП они дают, то разве эти не зависящие от нас цифры общего формального прироста экономики можно считать нам правильными ориентирами? Они не говорят ни об успехах, ни о просчётах. Поэтому ориентиры стоит брать только по показателям несырьевых отраслей, желательно отдельно по каждой, да ещё и в региональном разрезе. Отдельно по экспортным статьям смотреть динамику, отдельно по внутреннему потреблению, и какой приток средств оно даёт внутренним же нашим производителя.
Тогда только эти цифры статистики хоть о чём-нибудь полезном правительству, экспертам, институтам скажут. А нет - останутся фетишем. Но уж если на интегральные показатели и брать прицел, то сравнивать Россию полезнее всегда не с США и не с Европой. А тогда уж смотреть на скорость роста развивающихся экономик. На Малайзию с её темпами 4,4% по ВВП за 2019 год или 5,5-5,75%, которые Малайзия показывала к лету 2018 года. На Индонезию с её стабильными 5% ежегодного роста вот уже несколько лет подряд. А мы сейчас стагнируем по темпам примерно на одном уровне с ЮАР и Бразилией, скрупулёзно подсчитывая достижения, которые так или иначе крутятся вокруг прироста ВВП в 1% плюс-минус несколько десятых.
Вы оцениваете прогнозы ИНП РАН по росту российской экономики на ближайшие годы?
Прогноз РАН более реалистичный, чем данные Минэкономразвития. В 2019 году наметилось много положительных тенденций для роста российской экономики. В частности, появились первые наглядные успехи реализации нацпроектов в сфере экономики, здравоохранения, поддержки малого и среднего бизнеса. Хотя некоторые сферы в нацпроектах показали не такие высокие показатели, как планировалось. Выправить их предстоит новому кабмину, который должен быть до конца сформирован в течение месяца. Сейчас известно, что должности потеряли все министры, которые отвечали за социальную сферу, на своих постах остались 12 глав министерств.
Вероятно, в 2020 году также будет продолжен тренд на смягчение денежно-кредитной политики, как это было в 2019 году. Тогда Центробанк пять раз снижал ключевую ставку до 6,25%. Сделано это было для стимуляции потребительского спроса и ВВП при низкой инфляции, которая была в районе 4%, а в текущем году будут около 3%. Вторая причина – снижение ставок по ипотеке, которая станет доступнее при низкой ключевой ставке. Жилье понадобится россиянам, которые планируют пополнение в семье. С марта материнский капитал планируется выдавать за первого ребенка, а также выплачивать адресную помощь малообеспеченным семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Кроме того, 2020 год начался с мощных инвестиций в российский рынок – это максимальные за два года инвестиции, инвесторы вложили в отечественные фонды более 340 миллионов долларов, а с учетом облигаций – около 500 миллионов долларов. В прошлом году рубль стал одной из самых высокодоходных валют мира, прибавив к доллару около 13% в моменте. Однако росту российской экономики и реализации прогноза РАН может помешать несколько внутренних и внешних факторов. Среди них слабая реализация нацпроектов, снижение цен на нефть, появление нового коронавируса, которые уменьшит торговлю с азиатскими странами и, безусловно, риск ухудшения отношений между США и Китаем, ведущими торговую войну.
Вы оцениваете прогнозы ИНП РАН по росту российской экономики на ближайшие годы?
Реализация нацпроектов действительно могла бы ускорить рост российской экономики. Однако важным условием такого сценария должна стать стабильность сырьевого рынка. В то же время, согласно прогнозам ИНП РАН, развитые экономики замедлятся, что не является хорошим знаком для рынка углеводородов.
По нашему мнению, есть существенные риски для продолжения постепенного замедления китайской экономики в ближайшие годы. Это значит, что цены на углеводороды могут оказаться весьма нестабильными. Дальнейшее сокращение добычи странами ОПЕК + является полумерой, которая все же ограничивает потенциал российского нефтегазового сектора. Кроме того, в случае резкого негативного изменения конъюнктуры на сырьевых рынках не вполне понятно, как поведет себя правительство в отношении реализации нацпроектов. Будут ли они приостановлены, сокращены либо неизменны и т.д.
Что касается сектора кредитования, то при неизменных ставках ЦБ (либо продолжении снижения) можно рассчитывать на рост ипотечных займов и соответствующих позитивных результатов в секторе строительства недвижимости. Потребительское кредитование может продолжить замедляться на фоне ограничений ЦБ РФ.
Вы оцениваете прогнозы ИНП РАН по росту российской экономики на ближайшие годы?
Борьба за рынки между странами идет полным ходом. Так, США все-таки удалось "продавить" правительство Китая с учетом санкционного давления и жесткой риторики по отношению к стране за последние 5 лет. Таким образом, Китаю придется увеличить объемы импорта из США до 2021 года до 200 млрд долларов в соответствии с подписанным договором между США и Китаем. Здесь не стоит ждать чудес: на сегодняшний день все рынки поделены, поэтому Китаю придется снижать объемы товарооборота с другими странами по ряду импортируемых продуктов, как например энергия, морепродукты и т.д.
Встает вопрос, насколько данная ситуация может стать критичной для российской экономики. Если говорить об экспорте энергии, то Россия и Китай вовлечены в один проект по строительству трубопровода из России в Китай, где основные затраты несет Россия. С учетом соглашения между странами, Китаю будет невыгодно оплачивать штрафы за отказ от российских энергоресурсов. Что касается экспорта морепродуктов в Китай, то здесь поставки из США кажутся абсолютно невыгодными с учетом налаженных логистических связей между Дальним Востоком и Китаем, тем более, что большинство китайских предприятий уже давно обосновались на восточной территории РФ. В связи с этим, скорее всего Китай постарается в первую очередь начать переговоры со странами, интерес к которым заметно снизился за последние 5 лет. Здесь можно говорить о регионе Латинской Америки, Канаде и др. Также есть вероятность, Что Китай постарается использовать проект Шелкового пути для передачи части продукции другим странам, в том числе странам ЕС. На первый взгляд, сложившаяся ситуация выглядит абсурдной: страны все также продолжают искать варианты искусственного наращивания своего экономического потенциала за счет других. Такая ситуация не сможет удовлетворять всех членов международного экономического социума продолжительное время.
Вы оцениваете прогнозы ИНП РАН по росту российской экономики на ближайшие годы?
Научный поиск причин роста экономики продолжается со времен первой промышленной революции. Однозначного ответа до сих пор не найдено, мнения ученых достаточно разнообразны и представляют собой некоторое множество значимых факторов и возможных действий. При этом если исходить из того, что ВВП можно рассматривать как сумму добавленных стоимостей, созданных (преимущественно) коммерческими организациями, то можно предположить, что все предпосылки для существенного роста есть. Согласно данным международного проекта «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА» по рейтингу легкости ведения бизнеса Россия занимает 28 место из 190 стран обходя Японию, Испанию, Францию и др.
Политические власти нашей страны своей активностью начала года явно продемонстрировали, что заинтересованы в росте благосостояния населения. Добиться этого без устойчивого экономического роста невозможно. Поэтому можно предположить, что, учитывая всемерную заинтересованность практически всех субъектов экономики в росте будет разработан и запущен механизм стимулирования такого роста. Учитывая, что за реализацию этого проекта ответственны люди, разбирающиеся как в теоретических воззрениях на экономику, так и имеющие значительный практический опыт, вероятность ускорения экономического роста можно оценить, как довольно высокую.
Также, если учесть, что ВВП на душу населения России в разы меньше, чем США и Еврозоны, обеспечить обгоняющий рост, опираясь на эффект низкой базы представляется задачей вполне решаемой. Получится это или нет вопрос открытый.