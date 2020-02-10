|
Автомобилистам какого региона РФ повезло больше всех?
10 февраля в 14:42 Экономика 0 373 Карина Мелова
Агентство «РИА Новости» занялось изучением вопроса стоимости бензина в регионах РФ по отношению к среднемесячным зарплатам жителей и выяснило, что это благо наиболее доступно населению Ямало-Ненецкого автономного округа, а наименее – жителям Карачаево-Черкесии.
Динамика цен на топливо в административных единицах Российской Федерации показывает значительную разницу. В частности, в январе 2020 г. различие между максимальной и минимальной стоимостью бензина АИ-92 в регионах достигло отметки в 40 %. При этом специалисты учитывают уровень доходов населения. Окончательный рейтинг основывается на выстраивании порядка регионов по объему топлива АИ-92, доступного для жителя определенного субъекта со среднестатистическим в регионе заработком.
Оказалось, что наибольшее количество топлива могут себе позволить автомобилисты Ямало-Ненецкого автономного округа (2091 л в месяц), Москвы (1886 л/месяц) и Ненецкого АО (1640 л/месяц). Зарплаты жителей Московской, Магаданской, Сахалинской, Мурманской областей, Петербурга, Чукотки, Югры, Камчатки, Якутии, Коми и Красноярского края хватит на покупку более 1 тысячи литров АИ-92.
Менее всего в плане доступности топлива повезло населению Кабардино-Балкарии (554 л в месяц), Дагестана (531 л в месяц), Карачаево-Черкесии (лишь 525 л в месяц). Об этом свидетельствует «Газета.ру».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Россиян ожидает дополнительный выходнойСегодня в 15:53 Государство
Банк России предупреждает о влиянии коронавируса на глобальные финансовые рынкиСегодня в 15:14 Финансовые рынки
Казнить нельзя помиловатьСегодня в 14:51 Экономика
Ипотечные кредиты становятся еще доступнееСегодня в 14:18 Банки и кредитование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Депутаты инициировали ужесточение наказания за шум в ночное время Прогноз Совфеда: цены на жилую недвижимость вырастут на 25% в перспективе пары лет Аналитик составил прогноз относительно использования «Северного потока – 2» странами Европы Кремль: президент РФ получает верительные грамоты из рук иностранных послов Гражданам стал доступен сайт с большим перечнем услуг рынка недвижимости