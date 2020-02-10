Автомобилистам какого региона РФ повезло больше всех?

Агентство «РИА Новости» занялось изучением вопроса стоимости бензина в регионах РФ по отношению к среднемесячным зарплатам жителей и выяснило, что это благо наиболее доступно населению Ямало-Ненецкого автономного округа, а наименее – жителям Карачаево-Черкесии.



Динамика цен на топливо в административных единицах Российской Федерации показывает значительную разницу. В частности, в январе 2020 г. различие между максимальной и минимальной стоимостью бензина АИ-92 в регионах достигло отметки в 40 %. При этом специалисты учитывают уровень доходов населения. Окончательный рейтинг основывается на выстраивании порядка регионов по объему топлива АИ-92, доступного для жителя определенного субъекта со среднестатистическим в регионе заработком.



Оказалось, что наибольшее количество топлива могут себе позволить автомобилисты Ямало-Ненецкого автономного округа (2091 л в месяц), Москвы (1886 л/месяц) и Ненецкого АО (1640 л/месяц). Зарплаты жителей Московской, Магаданской, Сахалинской, Мурманской областей, Петербурга, Чукотки, Югры, Камчатки, Якутии, Коми и Красноярского края хватит на покупку более 1 тысячи литров АИ-92.



Менее всего в плане доступности топлива повезло населению Кабардино-Балкарии (554 л в месяц), Дагестана (531 л в месяц), Карачаево-Черкесии (лишь 525 л в месяц). Об этом свидетельствует «Газета.ру».