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Казнить нельзя помиловать
Сегодня в 14:51 Экономика 0 101 Карина Мелова
Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда Российской Федерации выдвинул инициативу, согласно которой следует на законодательном уровне зафиксировать возможность приравнивания нетяжких преступлений в области экономики к категории уголовных проступков, которые не влекут за собой судимости. С данной рекомендацией ученый-правовед выступил на заседании судов общей юрисдикции и арбитражных судов, проходящем в присутствии председателя Государственной думы Вячеслава Володина.
«Представляется, уважаемые коллеги, что институт уголовного проступка может быть распространен и на другие составы преступлений. Например, на все преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики (раздел 8 УК РФ), которые совершены впервые и не связаны с применением насилия», – утверждает В. Лебедев.
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