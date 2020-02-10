Регионы недоиспользуют предоставленные налоговые льготы

Отчет Счетной палаты Российской Федерации об администрировании налога на доходы физических лиц за период 2016–2018 гг. выявил тенденцию недоиспользования регионами права предоставлять льготы по налогам.



Так, орган аудита установил, что в течение указанного отрезка времени ни один регион не обеспечил дополнительные имущественные и социальные вычеты, лишь 4 региона (из 85) уменьшили срок владения имуществом, позволяющий собственнику не уплачивать налог после его продажи, до 3 лет, а могли до 0. При этом всего восемь регионов составили дополнительный список услуг, не подлежащих налогообложению при условии предварительного уведомления налоговой службы.



Кроме того, как подметил в феврале 2019 г. президент, очень медленно вводится инвестиционная налоговая льгота, призванная развивать инвестиционную деятельность. За год ее применили только 10 (к концу года более 40) регионов.



Специалисты S&P утверждают, что финансовая система на уровне регионов нестабильна и разбалансирована, поскольку, оказывая поддержку регионам в денежном плане, правительство ежегодно вносит изменения в налоговую систему, при этом необходимо понимать, что налоги составляют практически 70 % их доходов. Помимо прочего, Министерство финансов постоянно ужесточает правила погашения регионального долга (ист.: директор Fitch Владимир Редькин), что является первостепенным для регионов.



Наибольший объем льгот (за счет собственных ресурсов) предоставляют Москва, Санкт-Петербург и ХМАО.