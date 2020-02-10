Главная > Экономика

BEE отмечает позитивную динамику развития экономики РФ после снижения стоимости топлива

14 февраля в 12:36 Экономика 0 182 Карина Мелова
1 Изображение

14 февраля издание The Daily Telegraph обнародовало текст интервью с менеджером британского инвестиционного фонда Baring Emerging Europe (BEE) Маттиасом Силлером, в котором соуправляющий осуществляющего коллективные инвестиции учреждения подытоживает тот факт, что экономика Российской Федерации вернулась на прежний уровень после снижения цен на нефтепродукты и применения ограничительных мер. Он сделал акцент на положительной динамике развития экономики РФ в течение последних 5 лет.

Основными направлениями капиталовложений BEE являются Россия, Польша, Турция, а также страны Ближнего Востока. «Падение цен на нефть и санкции привели к тому, что российская экономика сокращалась в период 2010–2015 годов. За последние пять лет ситуация начала стремительно улучшаться, – сказал Маттиас Силлер. И добавил: – Регион показал невероятно хорошие результаты, поэтому наши инвестиции в российскую экономику выросли и стали большей частью портфеля (60 %)».

Однако, несмотря на вышесказанное, фонд Baring Emerging Europe намерен урезать инвестиции в российскую экономику и обосновывает свое решение прогнозируемым уменьшением значимости нефтяного сектора, от которого зависит большое количество компаний РФ.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

РФ и Республика Беларусь согласовали стоимость газа на срок до конца 2021 года

14 февраля в 16:17 Экономика

Эксперты отмечают снижение лояльности граждан к банкам

14 февраля в 15:52 Банки и кредитование

Китайцы знают, как победить коронавирус

14 февраля в 15:01 Медицина

Диппредставителю РФ в Турции поступают угрозы

14 февраля в 13:57 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Что нужно знать о наследовании недвижимости по закону? Автомобилистам какого региона РФ повезло больше всех? Столкновение катеров у острова Пхукет унесло жизни двух детей из РФ Мишустин пригрозил пальцем правительству Суицид в Чертановском суде

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Top.Mail.Ru