BEE отмечает позитивную динамику развития экономики РФ после снижения стоимости топлива

14 февраля издание The Daily Telegraph обнародовало текст интервью с менеджером британского инвестиционного фонда Baring Emerging Europe (BEE) Маттиасом Силлером, в котором соуправляющий осуществляющего коллективные инвестиции учреждения подытоживает тот факт, что экономика Российской Федерации вернулась на прежний уровень после снижения цен на нефтепродукты и применения ограничительных мер. Он сделал акцент на положительной динамике развития экономики РФ в течение последних 5 лет.



Основными направлениями капиталовложений BEE являются Россия, Польша, Турция, а также страны Ближнего Востока. «Падение цен на нефть и санкции привели к тому, что российская экономика сокращалась в период 2010–2015 годов. За последние пять лет ситуация начала стремительно улучшаться, – сказал Маттиас Силлер. И добавил: – Регион показал невероятно хорошие результаты, поэтому наши инвестиции в российскую экономику выросли и стали большей частью портфеля (60 %)».



Однако, несмотря на вышесказанное, фонд Baring Emerging Europe намерен урезать инвестиции в российскую экономику и обосновывает свое решение прогнозируемым уменьшением значимости нефтяного сектора, от которого зависит большое количество компаний РФ.