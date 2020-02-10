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РФ и Республика Беларусь согласовали стоимость газа на срок до конца 2021 года

14 февраля в 16:17 Экономика 0 161 Карина Мелова
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«Ъ» уведомляет о том, что «Газпром» и Белоруссия составили протокол о порядке установления цен на поставку газа, действующий до конца 2021 года. В ходе встречи в Санкт-Петербурге документ скрепили подписями Алексей Миллер (председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»), Владимир Семашко (посол Белоруссии в России) и Виктор Каранкевич (министр энергетики Белоруссии).

Как следует из сообщения российской стороны, данный протокол описывает схему формирования цен при поставке газа в 2020 г. Известно, что в конце прошлого года стороны утвердили порядок формирования цен лишь на первые два месяца 2020 г.

7 февраля Российская Федерация и Республика Беларусь достигли договоренности касательно стоимости газа до 2021 года. Россия и далее будет осуществлять его транспортировку в соответствии с условиями, принятыми в 2019 г., когда цена газа для Белоруссии составляла $127 за 1000 кв. м. Однако белорусская сторона допускает незначительное изменение цен.
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