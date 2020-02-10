Минфин не занимается возмещением убытков, понесенных Белоруссией из-за налогового маневра

Как уведомил СМИ Алексей Сазанов, статс-секретарь-замминистра финансов, Министерство финансов Российской Федерации в данный момент не занимается разработкой предложения о возмещении Республике Беларусь потери прибыли от экспорта нефтепродуктов, вызванной реализацией налогового маневра. Так, в ответ на вопрос журналиста политик сказал: «Это вопрос не ко мне, я не участвовал в переговорах. Мы ничего не готовим».



В недавнем прошлом после проведенного с президентом РФ телефонного разговора Александр Лукашенко заявил о поступившем 21 февраля предложении Владимира Путина компенсировать убытки, понесенные Минском вследствие применения Россией налогового маневра.



Известно, что с этого года было приостановлено снабжение белорусских нефтеперерабатывающих предприятий российской нефтью в связи с тем, что два государства не подписали договор, устанавливающий условия поставок в текущем году. На данном этапе наблюдается частичное возобновление поставок компаниями промышленно-финансовой группы «Сафмар». Кроме того, президент Белоруссии дал указание правительству обсудить иные источники поставок.



7 февраля состоялись переговоры лидеров РФ и Республики Беларусь по вопросам нефти. В итоге было вынесено решение о дальнейшем рассмотрении поставок на коммерческих условиях.

По материалам ТАСС