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Мишустин назвал «братскими» отношения между РФ и Казахстаном
13 марта в 15:00 Экономика 0 201 Карина Мелова
В пятницу, 13 марта, на веб-портале российского правительства была обнародована информация о том, что премьер-министры двух стран, а именно Российской Федерации и Казахстана, провели переговоры в телефонном режиме.
Как следует из сообщения, темой беседы Михаила Мишустина и Аскара Мамина стали насущные вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе представленных ими государств.
1 февраля господин Мишустин акцентировал внимание на том, что между Россией и Казахстаном, которые имеют важное значение для евразийской экономической интеграции, ОДКБ, СНГ и ШОС, нарастающими темпами развиваются «братские» отношения.
Напомним: 31 января глава Кабмина РФ посетил заседание Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате. Также он принял участие в международном форуме «Цифровое будущее глобальной экономики».
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