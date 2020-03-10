Мишустин озаботился развитием экономики в условиях пандемии SARS-CoV-19

16 марта в ходе встречи со своими заместителями Михаил Мишустин дал распоряжение правительству разработать план первостепенных мер, призванных поддержать стабильность экономики Российской Федерации на фоне пандемии опасного вируса нового типа.



«Для стабильного функционирования экономики также поручаю до конца дня вторника подготовить план первоочередных действий, который в том числе должен включать следующие меры: первое – это меры поддержки отрасли торговли, упрощающие ее функционирование и позволяющие сформировать достаточно надежный запас, достаточный запас товаров первой необходимости», – цитирует политика агентство «РИА Новости».



Как уточнил глава правительства, разрабатываемая схема действий должна быть направлена на оказание помощи малому и среднему бизнесу, а также пострадавшим от коронавируса SARS-CoV-19 отраслям. По его словам, указанные меры имеют первостепенную важность, детальная информация и последующие меры будут озвучены дополнительно. Правительство обязано представить план поддержки экономики до конца дня 17 марта.



С 17 марта Михаилом Мишустиным аннулируются ограничения, установленные для транспорта, поставляющего товары в торговые сети городов РФ. Также на таможне будет действовать «зеленый коридор» для товаров первой необходимости.