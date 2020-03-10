Над российскими авиакомпаниями нависла угроза банкротства на фоне коронавируса

Руководитель Росавиации Александр Нерадько выразил опасения по поводу финансового состояния авиаперевозчиков, предположив, что они могут понести значительные потери или вовсе обанкротиться вследствие введения ограничений, обусловленного распространением COVID-19.



Так, «Интерфакс» приводит слова г-на Нерадько: «Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в гражданской авиации. Фактически возникают риски банкротств авиаперевозчиков, находящихся в сложном финансовом положении». Установлено, что за февраль убытки авиалиний вследствие закрытия сообщения с Китаем составили примерно 1,7 миллиарда рублей.



Чтобы оказать помощь авиакомпаниям, Росавиация выступила с инициативой наложить мораторий на увеличение аэропортовых тарифов для перевозчиков, а также уменьшить себестоимость перевозок за счет обнуления аэронавигационных сборов в ДФО и Арктике и снижения на 50 % в других регионах.



Ранее замглавы правительства Андрей Белоусов сообщил, что власти намерены поддержать секторы экономики, которые больше других пострадают от коронавируса. Среди них туризм, авиаперевозки и строительство. В качестве вспомогательных мер предлагается прямое субсидирование, недопущение свертывания открытых кредитных линий банков, а также отсрочка налогов для туризма и авиаперевозок.