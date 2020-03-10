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Стоимость муки и хлеба на фоне коронавируса не изменится
Сегодня в 14:40 Экономика 0 162 Карина Мелова
Как следует из сообщения Российской гильдии пекарей и кондитеров, стоимость муки, хлеба и хлебобулочных изделий пока остается на прежнем уровне.
Так, руководитель вышеназванного объединения Юрий Кацнельсон утверждает, что гильдия беспрестанно контролирует стоимость хлебобулочных изделий, и акцентирует внимание на том, что на данном этапе поставщики не собираются повышать цены на муку, хлеб и хлебобулочные продукты.
Однако глава РОСПиКа допускает возможность линейного роста цен на хлебобулочные изделия на протяжении года из-за увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, размера арендной платы, стоимости ГСМ и транспортных услуг. В соответствии с текстом сообщения, распространение вируса COVID-19 не должно спровоцировать дефицит муки, хлеба и хлебобулочной продукции (ист.: ТАСС).
«Минпромторг уже озвучил информацию о том, что торговые сети заранее создают товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков на социально значимые товары. Дефицит муки и хлеба просто невозможен. Рынок хлеба сегодня растет, импортная составляющая – минимальна, поскольку ингредиентов для производства хлебобулочных изделий в стране достаточно», – уверяет г-н Кацнельсон.
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