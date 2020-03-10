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ФАС пообещала мониторить цены на наиболее потребляемые продукты

Сегодня в 18:04 Экономика 0 79 Карина Мелова
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В понедельник, 23 марта, представитель пресс-центра Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации уведомил общественность о том, что ведомство намерено тщательно мониторить и регулировать стоимость социально значимой продукции.

Как сообщается, цены на товары в торговой сети будут проходить ежедневный контроль. Проверки будут выполняться и в выходные. Согласно распоряжению руководителя ФАС Игоря Артемьева, наиболее строго будут следить за ценами на крупы, яйца, масло, мясо, хлеб, некоторые овощи и фрукты.

Веб-ресурсы территориальных управлений ФАС наладили работу горячей линии, готовой принять обращение любого желающего рассказать о повышении цены на определенный товар.

Ранее, 17 марта, пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко заявил, что торговые сети располагают запасом продуктов питания, достаточным, чтобы обеспечивать население страны в течение 8 недель. При этом запасы регулярно пополняются (ист.: «Известия»). Причиной появления пустых стеллажей в магазинах г-н Власенко называет логистические проблемы, а не нехватку продуктов.

Правительство и администрации на местах уполномочены мониторить обстановку с поставками товара в торговые точки.
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