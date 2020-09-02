За последний месяц лета показатели добычи горючего в РФ упали на 12,8 %

Как свидетельствуют оперативные данные, предоставленные Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса РФ, в августе объем добываемой нефти и газового конденсата в стране уменьшился на 12,8 % (если сравнивать с концом лета 2019 г.) и стал равен 41,7 млн т.

Аналогичную динамику демонстрируют цифры, выводимые за период с января по август текущего года, которые свидетельствуют о снижении прошлогодних результатов на 7,3 % до 346,07 млн т.



На фоне минувшего года продажи российского горючего на рынки дальнего зарубежья в январе–августе 2020 г. упали на 8,8 % и достигли порога 150,96 млн т («Интерфакс»). В последний летний месяц на экспорт отправлено 16,88 млн т. В 2019 г. этот показатель был выше на 22,6 %.



Количество газа, добытого в августе в Российской Федерации, равно 53,21 миллиарда кубических метров, что на 4,3 % меньше показателя 2019 г. Если рассматривать отрезок времени, начиная с 1 января текущего года, объем добычи газа составил 443,8 миллиарда куб. м, что говорит о падении на 9 процентов относительно прошлого года.



Известно, что глава российского правительства Михаил Мишустин отдал «Роснефти» и Минэнерго распоряжение изучить возможность возвращения к добыче горючего на Сахалине. Причиной лимитирования нефтедобычи называют соглашение ОПЕК+.

По материалам издания «Коммерсантъ»