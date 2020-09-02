Главная > Экономика

За последний месяц лета показатели добычи горючего в РФ упали на 12,8 %

Сегодня в 13:43 Экономика 0 121 Карина Мелова
1 Изображение

Как свидетельствуют оперативные данные, предоставленные Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса РФ, в августе объем добываемой нефти и газового конденсата в стране уменьшился на 12,8 % (если сравнивать с концом лета 2019 г.) и стал равен 41,7 млн т.
Аналогичную динамику демонстрируют цифры, выводимые за период с января по август текущего года, которые свидетельствуют о снижении прошлогодних результатов на 7,3 % до 346,07 млн т.

На фоне минувшего года продажи российского горючего на рынки дальнего зарубежья в январе–августе 2020 г. упали на 8,8 % и достигли порога 150,96 млн т («Интерфакс»). В последний летний месяц на экспорт отправлено 16,88 млн т. В 2019 г. этот показатель был выше на 22,6 %.

Количество газа, добытого в августе в Российской Федерации, равно 53,21 миллиарда кубических метров, что на 4,3 % меньше показателя 2019 г. Если рассматривать отрезок времени, начиная с 1 января текущего года, объем добычи газа составил 443,8 миллиарда куб. м, что говорит о падении на 9 процентов относительно прошлого года.

Известно, что глава российского правительства Михаил Мишустин отдал «Роснефти» и Минэнерго распоряжение изучить возможность возвращения к добыче горючего на Сахалине. Причиной лимитирования нефтедобычи называют соглашение ОПЕК+.
По материалам издания «Коммерсантъ»
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Запуск «Спутника V» прошел успешно

Сегодня в 14:21 Медицина

На старт… Внимание… Марш! В Грецию!

Сегодня в 12:52 Туризм

Путин выступит перед Генассамблеей ООН 22 сентября

Сегодня в 11:43 Внешняя политика

Пока рано говорить о заграничных поставках созданной в РФ вакцины от коронавируса

1 сентября в 21:28 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

В ФОМ рассказали, какое количество россиян доверяют главе государства За последние сутки новые случаи коронавируса зарегистрированы во всех субъектах РФ Чиновники рассказали, кого и когда будут вакцинировать от коронавирусной инфекции Рубль немного оправился от «сюрприза» европейской валюты В РФ утверждена концепция регулирования ИИ и робототехники

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Top.Mail.Ru