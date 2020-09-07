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2021-й может начаться для «Газпрома» без «Северного потока-2»

Сегодня в 14:53 Экономика 0 62 Карина Мелова
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Учитывая факт якобы отравления Алексея Навального и возникающие в связи с этим побуждения проучить РФ, германские власти делают все возможное, чтобы «Северный поток-2» не пострадал. Ранее ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов привели к задержке строительства практически на год.

Так, Ангела Меркель и Хайко Маас, министр иностранных дел Германии, стремятся сдержать волнения в стране и не допустить паузы в сооружении вышеназванного трубопровода. «Недовольные голоса», среди которых лидер фракции ХДС Фридрих Мерц, требуют приостановить строительство сроком на 2 года (ист.: издание Bild). При этом Оливер Хермес (глава Восточного комитета германской экономики) уверен, что в случае заморозки проекта Германия потеряет миллиарды евро.

По завершении реализации проекта «Северный поток-2», предположительно, будет доставлять в Германию 55 млрд кубических метров газа из РФ. Санкции США существенно задержали введение газопровода в эксплуатацию, изначально запланированного на конец 2020 г. или начало 2021 г. Для «Газпрома», вероятно, следующий год начнется без запуска «СП-2».
По материалам издания «Коммерсантъ»
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