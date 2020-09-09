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Правительство разработало схему более быстрой поставки зарубежных медпрепаратов в Россию

9 сентября в 14:18 Экономика 0 215 Карина Мелова
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9 сентября на правительственном веб-ресурсе была опубликована информация о том, что председатель Кабмина Михаил Мишустин постановил сделать путь попадания произведенных за границей лекарственных препаратов на рынок РФ более простым и прямым.

Как известно, мониторингом и инспекциями соответствия условий изготовления медикаментов установленным нормам занимается Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик, квалифицированные сотрудники которого выполняют экспертизу иностранных лекарств, вследствие чего формируют отчеты с результатами испытаний. После рассмотрения этих заключений делаются заключения о соответствии, обязательные для регистрации медикаментов.

В прежние времена зарубежные изготовители лекарственных препаратов имели право доказать факт исправления погрешностей, обнаруженных органами государственного контроля, исключительно в процессе проведения следующей инспекции. Обновленные правила в таких случаях позволяют производителям составить план корректировки до оформления отчета инспекции.

Ранее иностранные производители лекарств могли подтвердить устранение выявленных госконтролерами недочетов только во время следующей проверки. В соответствии с новыми законодательными нормами в случае обнаружения несоответствий зарубежные фирмы смогут представить план корректирующих действий еще до того, как сформирован инспекционный отчет.

В правительстве уверены, что данное решение «поможет привести российское законодательство в соответствие с Правилами проведения фармацевтических инспекций, утвержденными Советом ЕЭК».
По материалам «Известий»
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