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82 миллиона доз вакцины «Спутник-V» уедут за границу

11 сентября в 14:10 Экономика 0 185 Карина Мелова
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11 сентября представители Российского фонда прямых инвестиций обнародовали информацию о заключении соглашения с властями Бразилии и Мексики о поставке в данные государства 50 млн и 32 млн доз вакцины «Спутник-V» соответственно.

В сообщении уточняется, что экспорт прививочного препарата отечественного производства будет запущен, предположительно, в ноябре при условии получения согласия от бразильских и мексиканских государственных регулирующих органов после изучения ими итогов пострегистрационного исследования вакцины.

В частности, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев говорит следующее: «Мы договорились о поставке значительной партии вакцины «Спутник V» в Мексику, по ее результатам около 25 % населения Мексики сможет получить доступ к эффективной и безопасной вакцине». И добавляет: «Подписание соглашений о зарубежных поставках вакцины «Спутник-V» демонстрирует, что многие страны осознают безусловную необходимость наличия в закупаемом портфеле вакцин препаратов на основе аденовируса человека – платформы, доказавшей свою безопасность и эффективность на протяжении десятилетий».

Импортером прививочного материала выступит партнер РФПИ – компания Landsteiner Scientific.

Договоренность о поставке «Спутник-V» в Мексику была достигнута 9 сентября. Всего 20 государств заявили о намерении стать обладателями вакцины, разработанной сотрудниками НИЦ им. Н. Гамалеи. Первой в очереди «стоит» Республика Беларусь.
По материалам «Известий»
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