Венгрия подписала контракт с РФПИ о поставках «Спутника V»

В пятницу, 22 января, после беседы с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко уведомил СМИ о подписании договора между Российским фондом прямых инвестиций и Венгрией о поставке вакцины «Спутник V» (ист.: ТАСС).



По словам господина Сийярто, российская вакцина от коронавируса будет поставляться на территорию Венгрии в 3 этапа. Каждый день в Венгрии опасной инфекции регистрируется от 100 до 150 летальных исходов, а также значительные экономические потери, поэтому правительство государства заинтересовано в максимальном ускорении процесса постановки прививок населению.



Известно, что венгерские эксперты из Национального института фармакологии и безопасности питания посетили научно-исследовательский институт им. Н. Ф. Гамалеи, ознакомились с клиническими условиями изучения препарата в РФ и процессом изготовления прививочных доз. По итогам проверки ведомство утвердило срочное использование «Спутника V» в Венгрии.



Напомним: в ноябре минувшего года Венгрия стала первым государством Евросоюза, согласившимся принять образцы разработанной в России вакцины для проведения исследований.