В ходе встречи глав МИД членов ЕС официально представляющий кабмин Германии Штеффен Зайберт сообщил, что делегировавшее его государство рассмотрело призывы к содействию прекращению реализации проекта «Северный поток – 2», однако осознанно не намерено менять свои взгляды на завершение сооружения трубопровода. При этом политик подчеркнул необходимость прекращения политизации данного строительства.



Известно, что в недавнем прошлом канцлер Германии Ангела Меркель не поддержала ограничительные меры, в очередной раз принимаемые Соединенными Штатами по отношению к «СП – 2», и выразила готовность участвовать в завершении возведения газопровода. В свой черед, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель акцентировал внимание на том, что ЕС не должен мешать воплощению проекта «Северный поток – 2», поскольку это дело частных компаний.

По материалам «Ведомостей»