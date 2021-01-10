Налоговую службу заинтересовали цены на основные продукты

От своего источника, представляющего одну из больших компаний пищевой отрасли, журналисты издания «Коммерсантъ» узнали о том, что производители начали получать от Федеральной налоговой службы запросы, касающиеся изменения стоимости важных продуктов. В частности, ФНС просит предоставить ежеквартальный прогноз динамики цен. Как подчеркнул собеседник «Ъ», до этого такая информация налоговиков не интересовала.



В перечень значимых продуктов вошли крупы, овощи, мясо, рыба, «молочка», сахар, соль, чай, хлеб и пр. ФНС может запрашивать сведения у поставщиков, а также непосредственно в торговых сетях.



Компании, которых касается нововведение, совсем ему не рады, поскольку нелегко составить требуемый прогноз. Кроме того, при этих обстоятельствах существует возможность нарушения коммерческой тайны.