«Спутник V» достиг Малайзии

СМИ стало известно о заключении договора об условиях поставки прививочных доз «Спутник V» между Российским фондом прямых инвестиций и малайзийским участником фармацевтического рынка Duopharma Sdn Bhd.



По словам чрезвычайного и полномочного посла РФ в Малайзии Наиля Латыпова, достигнутое соглашение является только первым этапом на пути установления комплексного двустороннего сотрудничества, предполагающего как импорт разработанной в России вакцины от коронавируса в Малайзию, так и основание в государстве Юго-Восточной Азии отдельной научно-исследовательской базы для изготовления прививочных доз (ист.: ТАСС).



В соответствии с представленными на веб-ресурсе «Спутник V» сведениями, число стран, желающих стать обладателями вакцины, превысило 50. РФПИ подал запрос на регистрацию вакцины от Covid–19 в Евросоюзе. С целью поставок за границу вакцина будет производиться в нескольких странах, среди которых Бразилия, Китай, Индия, Южная Корея и пр.