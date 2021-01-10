Валюта США может пострадать из-за реализуемой Байденом политики

На посту главы государства Джо Байден намерен «вдохнуть новую жизнь» в экономику США. Простимулировать данный сектор президент решил за счет финансирования в долг. Однако инвесторам следует подготовиться к возможному обвалу доллара на этой почве (ист.: Die Welt).



Почти все аналитики в сфере экономики прогнозируют обесценивание национальной американской валюты, вызванное экономико-политическими намерениями Байдена. А бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч и вовсе пророчит крах доллара (ист.: Bloomberg). С ним соглашается представитель консалтинговой компании Lazard Asset Management Вернер Кремер: «Кризис Америки, подъем США и слабость доллара США в последние месяцы на сенсационном уровне. Из-за этого в худшем случае может начаться настоящий валютный кризис». В любом случае потеря долларом былой мощи ощутимо скажется на инвесторах и экономике Европы.



«План спасения Америки» нового главы государства подразумевает повышение единовременных выплат гражданам США до 2000 долларов, увеличение пособия по безработице на 400 долларов, отведение сотен миллиардов долларов на содержание штатов, коммун и школьных учреждений, на вклад в инфраструктуру, исследования и чистую энергию. Суммарный объем пакета равен 1,9 триллиона долларов, то есть примерно 9 % производительности экономики страны. На фоне вышесказанного совершенно логичным результатом будет экономическое развитие Соединенных Штатов, сопутствующееся, однако, и увеличением долга.



Известно, что в 2020 г. дефицит госбюджета Америки составлял 15 % от ВВП. В текущем году ожидалось снижение этого показателя до уровня ниже 10 %, но с новой политикой Джо Байдена этого не произойдет.