Валюта США может пострадать из-за реализуемой Байденом политики

На посту главы государства Джо Байден намерен «вдохнуть новую жизнь» в экономику США. Простимулировать данный сектор президент решил за счет финансирования в долг. Однако инвесторам следует подготовиться к возможному обвалу доллара на этой почве (ист.: Die Welt).
Почти все аналитики в сфере экономики прогнозируют обесценивание национальной американской валюты, вызванное экономико-политическими намерениями Байдена. А бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч и вовсе пророчит крах доллара (ист.: Bloomberg). С ним соглашается представитель консалтинговой компании Lazard Asset Management Вернер Кремер: «Кризис Америки, подъем США и слабость доллара США в последние месяцы на сенсационном уровне. Из-за этого в худшем случае может начаться настоящий валютный кризис». В любом случае потеря долларом былой мощи ощутимо скажется на инвесторах и экономике Европы.
«План спасения Америки» нового главы государства подразумевает повышение единовременных выплат гражданам США до 2000 долларов, увеличение пособия по безработице на 400 долларов, отведение сотен миллиардов долларов на содержание штатов, коммун и школьных учреждений, на вклад в инфраструктуру, исследования и чистую энергию. Суммарный объем пакета равен 1,9 триллиона долларов, то есть примерно 9 % производительности экономики страны. На фоне вышесказанного совершенно логичным результатом будет экономическое развитие Соединенных Штатов, сопутствующееся, однако, и увеличением долга.
Известно, что в 2020 г. дефицит госбюджета Америки составлял 15 % от ВВП. В текущем году ожидалось снижение этого показателя до уровня ниже 10 %, но с новой политикой Джо Байдена этого не произойдет.
Краткосрочно большие расходы США могут привести к укреплению доллара. Казначейство США будет размещать облигации на огромные суммы, чтобы профинансировать пакет поддержки на два триллиона. Прошлой весной и летом огромные размещения балансировались ФРС, который тогда скупал активы наиболее решительно. Теперь покупки идут более равномерно, и до сих пор от ЦБ США мы не услышали сигналов о расширении покупок. Так что пылесос казначейства США рискует выкачать огромные суммы с финансовых рынков в ближайшее время, поддерживая доллар и нагнетая давление на финансовых рынках.
Если же смотреть на более длительную перспективу, то нельзя не волноваться за доллар. Из ситуации с аномально высокой долговой нагрузки естественным выходом выглядит «сдувание долга» через инфляцию и финансовые репрессии. Номинальный долг США будет сокращаться относительно ВВП при ускорении инфляции. Особенно активно этот процесс может идти, если это будет давать американской экономике конкурентное преимущество, такое, как получали экспортёры России от девальвации рубля в 2014-2015 годах. Финансовые репрессии – это более крайняя мера, предполагающая, что держатели облигаций США в той или иной степени будут ограничены продать их на открытом рынке. Подобные ситуации часто сопровождаются существенным ослаблением валюты, даже если это ведущая мировая резервная валюта. Хотя резервные валюты падают не так резко, как валюты развивающихся стран, все же для доллара снижение на 40-50% за 7-10 лет может оказаться весьма болезненным и подорвать позиции доллара как меру стоимости, позволив евро вернуть утраченное 10 лет назад доверие, а юаню – принципиально продвинуться в качестве средства расчётов.