ФНС дала разъяснения выдвинутых к производителям требований предоставлять данные по стоимости продуктов

Ранее на нашем ресурсе была опубликована информация о том, что производители и торговые сети получили от Федеральной налоговой службы запрос на составление поквартальных прогнозов стоимости ключевых продуктов. Таким образом ФНС собирается контролировать ситуацию с ценами с целью недопущения неоправданного их повышения, а также выявлять нехватку тех или иных товаров в определенных регионах.



Полученные от ретейлеров и изготовителей сведения будут обрабатываться в режиме онлайн и оперативно передаваться в Росстат, Минпромторг, Минсельхоз, МЭР или ФАС.



«Обобщенная аналитическая информация, основанная в том числе на данных от производителей и торговых сетей, позволяет ФНС России и профильным ведомствам видеть полную картину, которая складывается на продовольственном рынке, и в случае необходимости позволяет оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку тех или иных продуктов в регионах», – сообщили представители налоговой службы и уточнили, что формирование и передача производителями и крупными торговыми сетями прогнозов относительно стоимости значимых продуктов будет выполняться на добровольной основе. Непредоставление запрашиваемых сведений наказанию не подлежит. При этом полученные данные налоговики обязуются держать в тайне и не разглашать (ист.: РИА Новости).