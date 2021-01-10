ФНС дала разъяснения выдвинутых к производителям требований предоставлять данные по стоимости продуктов

Ранее на нашем ресурсе была опубликована информация о том, что производители и торговые сети получили от Федеральной налоговой службы запрос на составление поквартальных прогнозов стоимости ключевых продуктов. Таким образом ФНС собирается контролировать ситуацию с ценами с целью недопущения неоправданного их повышения, а также выявлять нехватку тех или иных товаров в определенных регионах.
Полученные от ретейлеров и изготовителей сведения будут обрабатываться в режиме онлайн и оперативно передаваться в Росстат, Минпромторг, Минсельхоз, МЭР или ФАС.
«Обобщенная аналитическая информация, основанная в том числе на данных от производителей и торговых сетей, позволяет ФНС России и профильным ведомствам видеть полную картину, которая складывается на продовольственном рынке, и в случае необходимости позволяет оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку тех или иных продуктов в регионах», – сообщили представители налоговой службы и уточнили, что формирование и передача производителями и крупными торговыми сетями прогнозов относительно стоимости значимых продуктов будет выполняться на добровольной основе. Непредоставление запрашиваемых сведений наказанию не подлежит. При этом полученные данные налоговики обязуются держать в тайне и не разглашать (ист.: РИА Новости).
Эффективность этих мер будет не очень высока, поскольку резкие изменения цен на продукты (особенно «базовые»: зерно, сахар, масло, и т.п.) в России, как правило связаны с резкими и внезапными изменениями на мировом рынке: урожай, непогода, сбой в логистике, болезни животных или растений, скачек цен и /или курса валют. И российские производители или розничные продавцы этого никак предугадывать не могут.
По той же причине делу никак не поможет «обязаловка» в предоставлении такой отчетности. Она только станет дополнительным поводом для штрафов или иных «санкций». А это только ухудшит ситуацию, и у производителей, и у розницы.
На мой взгляд было бы лучше вместо прогноза цен просить у производителей информацию о планах по производству, а у крупной розницы - информацию о состоянии складских запасов. Каждые 1,5 месяца. Это могло бы дать своевременный сигнал об ожидающемся сокращении производства или запасов, которые и являются непосредственно причиной либо резкого роста цен, либо возникновения дефицита. А также – о фактическом изменении цен за последний месяц – 1,5 у поставщиков «предыдущего звена»: розница – о ценах хлебозаводов, хлебозаводы – о ценах мукомолов, и т.д.
Однако, в целом готовность ФНС к «мягкому информационному взаимодействию» с производителями базовых продуктов питания и крупными сетями, лично я приветствую, поскольку если удастся наладить реальный информационный обмен (а не для бюрократической «галочки»), то это может принести всем, включая потребителей некоторую пользу.
На наш взгляд, инициатива ФНС будет эффективной для контроля цен, а значит и уровня инфляции. Это в первую очередь облегчит нагрузку на население, что важно сейчас и в ближайшие 2-3 года, когда в экономике происходят изменения.
Ретейлерам, имеющим достаточный уровень цифровизации, не составит труда передавать данные о ценах в ФНС. Если в ответ они будут получать информацию о ценах других сетей, а также у производителей будет доступ к этой информации тоже, то мера позитивно скажется на развитии экономики.
Главное, чтобы ФНС не заставила ретейлеров придерживаться единого уровня цен, иначе это будет напоминать плановую экономику «с ИТ-изюминкой». А так все решат потребители.