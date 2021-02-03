Члены РАН выступили инициаторами жестких реформ экономики

Опираясь на доклад «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России», составленный Абелом Аганбегяном, Борисом Порфирьевым и директором Института народнохозяйственного прогнозирования Александром Шировым, «Ведомости» обнародовали сведения о выдвижении академиками РАН ряда инициатив по реформированию российской экономики в условиях пандемии Covid-19.



По мнению экспертов, в процессе утверждения бюджета на 2021–2023 гг. и составления планов преодоления кризиса не было принято во внимание влияние второй волны пандемии. Члены РАН считают необходимым в два раза поднять финансовое обеспечение антикризисных мер, использовав средства фонда национального благосостояния, золотовалютных запасов, активы кредитно-финансовых учреждений, накопления предприятий, граждан, государственные заимствования и средства, вырученные вследствие массовой приватизации госактивов.



Предлагается в текущем году увеличить минимальную заработную плату до 20 000 рублей, усилить инвестирование в основной и человеческий капитал до прироста не менее 15 процентов в год, пересчитать оформленные гражданами займы по ставке 8 % годовых, не допускать в дальнейшем выдачу банковских кредитов по ставкам, более чем в два раза превышающим ключевую, аннулировать подоходный налог с низких доходов, а также назначить прогрессивный налог на доходы больше 100 000 рублей в месяц (в расчете на каждого члена семьи) от 20 % до 30 %.



В соответствии с вышеописанными реформами, налоговая служба может получить не только фискальную, но и распределительную и стимулирующую функции. Регионы могут перейти к самообеспечению и самоокупаемости. Помимо прочего, авторы документа верят в возможность роста экономики страны на 3–4 процента в год в случае 5-летнего планирования социально-экономического развития.