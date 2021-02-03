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Члены РАН выступили инициаторами жестких реформ экономики
2 февраля в 15:24 Экономика 2 204 Карина Мелова
Опираясь на доклад «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России», составленный Абелом Аганбегяном, Борисом Порфирьевым и директором Института народнохозяйственного прогнозирования Александром Шировым, «Ведомости» обнародовали сведения о выдвижении академиками РАН ряда инициатив по реформированию российской экономики в условиях пандемии Covid-19.
По мнению экспертов, в процессе утверждения бюджета на 2021–2023 гг. и составления планов преодоления кризиса не было принято во внимание влияние второй волны пандемии. Члены РАН считают необходимым в два раза поднять финансовое обеспечение антикризисных мер, использовав средства фонда национального благосостояния, золотовалютных запасов, активы кредитно-финансовых учреждений, накопления предприятий, граждан, государственные заимствования и средства, вырученные вследствие массовой приватизации госактивов.
Предлагается в текущем году увеличить минимальную заработную плату до 20 000 рублей, усилить инвестирование в основной и человеческий капитал до прироста не менее 15 процентов в год, пересчитать оформленные гражданами займы по ставке 8 % годовых, не допускать в дальнейшем выдачу банковских кредитов по ставкам, более чем в два раза превышающим ключевую, аннулировать подоходный налог с низких доходов, а также назначить прогрессивный налог на доходы больше 100 000 рублей в месяц (в расчете на каждого члена семьи) от 20 % до 30 %.
В соответствии с вышеописанными реформами, налоговая служба может получить не только фискальную, но и распределительную и стимулирующую функции. Регионы могут перейти к самообеспечению и самоокупаемости. Помимо прочего, авторы документа верят в возможность роста экономики страны на 3–4 процента в год в случае 5-летнего планирования социально-экономического развития.
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О необходимости принятия мер для преодоления текущего кризиса и развития экономики России в настоящее время говорят много. Действительно, последствия второй волны пандемии (возможно и третьей волны) не были учтены при составлении бюджета на 2021–2023 годы, также не учитывались в антикризисных планах.
Откуда брать средства? Финансирование антикризисных мероприятий можно за счет золотовалютных резервов и средств фонда национального благосостояния. Фонд национального благосостояния, в принципе, и был создан для решения проблем в случае наступления кризисных ситуаций в экономике и обществе страны. Что касается накоплений предприятий и граждан, то здесь есть много вопросов, так как большинство предприятий и граждан страны находятся в критическом положении, и в свою очередь, ждут помощи от государства.
Использование активов банков – это тоже, вряд ли может быть реализовано на практике и, скорее всего, останется только предложением. На снижение ставки до 8% уже взятых кредитов тоже не пойдут банки, директивные указания правительства в условиях рынка дадут только обратный эффект в перспективе. Контролировать и регулировать ставки по кредитам в соответствии с ключевой ставкой в будущем, вполне возможно, на мой взгляд.
Отмена подоходного налога с низких доходов и введение прогрессивного налога на доходы свыше 100 тыс. рублей в месяц (в расчете на каждого члена семьи), регулярно предлагается, но вряд ли будет реализовано в нашей стране в ближайшее время.
Перевести регионы на самофинансирование и самоокупаемость, а также вернуться к пятилетнему планированию социально-экономического развития - в будущем возможно, но не в краткосрочном периоде и в условиях пандемии, и неопределённости ситуации.
Повышение минимальной заработной платы, пособий по безработице и пенсий, даже если это и произойдет, вряд ли решит структурные проблемы экономики, но позволит частично сгладить вторую волну пандемии для жителей страны и снизить недовольство населения. Хотя, как показывает практика, при даже небольшой индексации наблюдается рост цен.
Безусловно, правительству необходимо принимать меры для поддержки населения и экономики страны. Они должны носить не разовый и краткосрочный характер, а быть структурными и системными.
Перечисленные мероприятия по проведению реформ могли бы дать толчок к развитию отечественной экономике, но по большей части упирается в желание чиновников и руководства центра. Требуется воля, время и грамотный менеджмент, который порой зажат в регионах привыкший жить и действовать по нисходящим указаниям от центра.
В данной реформе вызывает вопрос и некое недоумение использование накоплений граждан, которых у граждан и так нету, а сели есть, то копейки у простых граждан, являющихся большинством у нас. Это кипрский сценарий не вызовет одобрения у сограждан. Если осуществлять реформы, но за сет справедливо-грамотного распределения бюджетных средств по реально необходимым статьям расходов для граждан и экономки страны. Большинство этих действий позволят вдохнуть функционирование в отечественную экономику, но не гарантируют облегчений пережить очередную волну эпидемий.