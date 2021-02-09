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«Спутник V» выдержал испытание

9 февраля в 13:11 Экономика 0 230 Карина Мелова
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Как уведомляет новостное агентство «РИА Новости», разработанная в Российской Федерации вакцина от Covid-19 под названием «Спутник V» успешно прошла этап научной консультации, выполняемой Европейским агентством лекарственных средств (EMA), без которой невозможно использование упомянутого прививочного препарата на территории ЕС.

Теперь компании необходимо оформить заявку на получение регистрационного удостоверения. Так, ранее, а именно 20 января, Российский фонд прямых инвестиций обнародовал в социальной сети Twitter информацию о том, что уже подан запрос на регистрацию «Спутника V». При этом в Европейское агентство лекарственных средств еще не поступила соответствующая заявка от создателя вакцины ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи». Лишь после этого можно будет говорить о конкретной дате регистрации препарата в Европейском союзе.

Разработанная сотрудниками научно-исследовательского центра имени Гамалеи вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в августе и вызвала спрос со стороны европейских государств после возникновения напряженности в поставках прививочных препаратов от иных производителей.
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