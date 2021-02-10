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Глава Сбербанка обозначил наиболее действенные меры поддержки граждан во время пандемии
15 февраля в 14:44 Экономика 0 345 Карина Мелова
По мнению Германа Грефа, возглавляющего руководство СберБанка, самыми действенными инструментами поддержки россиян и бизнес-сектора в государстве во время пандемии коронавируса стали ипотека на льготных условиях (под 6,5 %), льготные займы на сохранение занятости (под 2 %) и непосредственная помощь гражданам с детьми.
«На мой взгляд, это, наверное, три таких инструмента. Первое, это поддержка ипотеки, ипотечного кредитования. С одной стороны, бюджет очень немного потратил, а, с другой стороны, ипотека выросла на 20 % в прошлом году. Это очень, очень хороший показатель, помогло очень многим людям приобрести жилье», – поделился своей точкой зрения г-н Греф, выступая на канале «Россия-1» в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».
Выдача жилищных кредитов на льготных условиях значительно поспособствовала также развитию строительства в РФ, поскольку доход данного сектора в 2020 году вырос на фоне 2019 года. Реализация прогрессивной программы оформления льготных займов под 2 %, которые подлежат списанию, если компания-работодатель сохранит рабочие места, позволила многим людям остаться трудоустроенными. Последним пунктом в своем списке эффективных мер поддержки россиян в период эпидемии глава СберБанка сделал прямую помощь гражданам с детьми.
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