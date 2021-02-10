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Аналитики предсказывают увеличение ВВП РФ в размере 2,8 % в текущем году
Сегодня в 15:51 Экономика 1 98 Карина Мелова
Согласно прогнозу «Центра развития» НИУ «ВШЭ», в текущем году объем ВВП РФ увеличится на 2,8 %, а в следующем – на 2,4 %, после чего постепенный рост названного показателя выровняется до уровня 2,1–2 % в год.
Так, представлены такие данные: «По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в конце октября – начале ноября 2020 года, консенсус-прогнозы годовых темпов прироста ВВП изменились незначительно: в текущем году теперь ожидается восстановительный рост реального ВВП на 2,8 % (было 2,7 %), в следующем году – на 2,4 % (ранее – 2,3 %). С 2023 года российская экономика, согласно консенсус-прогнозу, выйдет на траекторию долгосрочного роста около 2 % в год (этот темп по-прежнему рассматривается большинством экспертного сообщества как наиболее адекватная оценка потенциального роста ВВП России)».
При этом в 2021–2023 гг. не ожидается резких скачков в курсе национальной валюты, который, как указывается в прогнозе, будет поэтапно ослабляться до 80 руб. за доллар к 2027 г.
При таких относительно стабильных условиях эксперты не предвидят изменений ключевой ставки регулятора в 2021 г., однако допускают ее рост до 0,5 п. п. в последующие годы.
«Прогноз темпов потребительской инфляции, ускорившейся в начале 2021 года, указывает на ее замедление (даже немного ниже инфляционного таргета) уже к концу этого года. Каких-либо заметных изменений нефтяных цен и валютного курса эксперты в течение ближайших двух лет не ожидают», – указывается в обзоре.
По материалам Banki.ru
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Не ясно на основании чего дан такой оптимистичный прогноз на 2021 год – рост ВВП - 2,8%. Пока не понятна ситуация с короновирусом, как в мире, так и в России. В связи с этим спрос на энергоносители и сырьё не будет высоким. Большая часть стран так и не открыла границы, что также препятствует развитию экономических отношений, нарушены деловые, туристические и торговые связи. В настоящее время российская экономика характеризуется ростом цен и инфляции, банкротством предприятий малого и среднего бизнеса, экономической нестабильностью, снижением покупательской способности населения. К этому необходимо добавить достаточно напряжённую обстановку в обществе, социальные противоречия и т.д. Все вышеперечисленные факторы не приведут к росту ВВП в 2021 году.
Что касается прогнозов ВВП на 2022 и далее, то российская экономика может выйти на траекторию долгосрочного роста около 2% в год при прочих перечисленных условиях: курс рубля, ключевая ставка ЦБ, инфляция.