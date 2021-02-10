Аналитики предсказывают увеличение ВВП РФ в размере 2,8 % в текущем году

Согласно прогнозу «Центра развития» НИУ «ВШЭ», в текущем году объем ВВП РФ увеличится на 2,8 %, а в следующем – на 2,4 %, после чего постепенный рост названного показателя выровняется до уровня 2,1–2 % в год.



Так, представлены такие данные: «По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в конце октября – начале ноября 2020 года, консенсус-прогнозы годовых темпов прироста ВВП изменились незначительно: в текущем году теперь ожидается восстановительный рост реального ВВП на 2,8 % (было 2,7 %), в следующем году – на 2,4 % (ранее – 2,3 %). С 2023 года российская экономика, согласно консенсус-прогнозу, выйдет на траекторию долгосрочного роста около 2 % в год (этот темп по-прежнему рассматривается большинством экспертного сообщества как наиболее адекватная оценка потенциального роста ВВП России)».



При этом в 2021–2023 гг. не ожидается резких скачков в курсе национальной валюты, который, как указывается в прогнозе, будет поэтапно ослабляться до 80 руб. за доллар к 2027 г.



При таких относительно стабильных условиях эксперты не предвидят изменений ключевой ставки регулятора в 2021 г., однако допускают ее рост до 0,5 п. п. в последующие годы.



«Прогноз темпов потребительской инфляции, ускорившейся в начале 2021 года, указывает на ее замедление (даже немного ниже инфляционного таргета) уже к концу этого года. Каких-либо заметных изменений нефтяных цен и валютного курса эксперты в течение ближайших двух лет не ожидают», – указывается в обзоре.



По материалам Banki.ru