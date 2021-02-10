В Банке России отметили неоднородность инфляции в регионах

По состоянию на январь 2021 г. показатель инфляции в РФ в годовом исчислении вырос в большей части регионов и колеблется в пределах от 2,7 % (Чукотка) до 8,2 % (Республика Дагестан). Среднестатистическое годовое повышение индекса потребительских цен в государстве, согласно информационно-аналитическим данным регулятора, составило 5,2 % (ист.: веб-ресурс ЦБ).



В частности, в публикации Банка России говорится: «На ускорение инфляции повлияли общие для всей страны факторы: повышение затрат на производство продукции, оживление экономической активности на фоне улучшения эпидемической обстановки, а также отложенные эффекты ослабления рубля. Так, в большинстве регионов растущий спрос способствовал увеличению цен на одежду и обувь, мебель и стройматериалы».



Между тем, неоднородность инфляции в разных уголках страны обуславливается региональными факторами, такими как ограничение стоимости сахара и подсолнечного масла на административном уровне, скорость увеличения цен на которые уменьшилась повсеместно (ист.: Banki.ru).



Отметим, что в Центральной и Южной России, где на федеральном уровне были установлены единые максимальные цены, данный фактор стал решающим в замедлении инфляции. При этом в восточных регионах РФ после стабилизации ситуации с импортированием овощей из Китая рост цен на эти продукты замедлился.