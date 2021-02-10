«Спутник V» стал доступней

Предельная отпускная цена производителя на двухкомпонентный прививочный препарат «Спутник V», разработанный сотрудниками Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, уменьшилась и стала равна 866,81 рубля за два компонента. До этого вакцина отпускалась по цене 1942 рубля за дозу.



В четверг, 25 февраля, пресс-служба российского правительства передала СМИ такие сведения: «Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость)».