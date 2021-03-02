Кремль не считает, что рост цен на продукты в РФ вызывает опасения

По итогам исследования NielsenIQ был сделан вывод о том, что практически 70 процентам населения Российской Федерации приходится подсчитывать свои траты и экономить в условиях пандемической ситуации в государстве и связанных с ней ограничений.



При этом агентство Bloomberg представило перечень стран, превратившихся в «горячие точки» по увеличению стоимости продуктов. Одним из пунктов данного списка является Россия, однако Кремль не поддерживает данную позицию.



Так, 1 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что администрация президента не согласна с мнением аналитиков Bloomberg (ист.: ТАСС).



«У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, [считаем] неверными», – заявил г-н Песков.