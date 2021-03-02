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Кремль не считает, что рост цен на продукты в РФ вызывает опасения
Сегодня в 12:46 Экономика 3 151 Карина Мелова
По итогам исследования NielsenIQ был сделан вывод о том, что практически 70 процентам населения Российской Федерации приходится подсчитывать свои траты и экономить в условиях пандемической ситуации в государстве и связанных с ней ограничений.
При этом агентство Bloomberg представило перечень стран, превратившихся в «горячие точки» по увеличению стоимости продуктов. Одним из пунктов данного списка является Россия, однако Кремль не поддерживает данную позицию.
Так, 1 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что администрация президента не согласна с мнением аналитиков Bloomberg (ист.: ТАСС).
«У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, [считаем] неверными», – заявил г-н Песков.
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Россияне сравнивают цены, следят за расходами на продукты и связь скорее по причине общего падения доходов и наличия времени на сравнения, а не только из-за роста цен.
В этом обсуждении у каждого своя правда. На текущий момент данные у всех довольно точные, но интерпретация разная.
Коронавирус ударил по экономике всех стран, но фактическое влияние на население везде свое: где-то растут цены, где-то налоги, где-то падают выплаты.
В России по сравнению с другими странами низкие налоги и высокая доля крупного бизнеса, соответственно и влияние кризиса другое.
Конечно, включение России в один проблемный ряд с Индией, где и в хорошие то годы десятки миллионов людей страдают от голода, и Нигерией, где периодически происходят разграбления продовольственных складов, это сильное преувеличение.
Но, и особенно расслабляться Кремлю не следует. Ситуация с продовольствием на мировом рынке тревожная. И таит в себе двоякие угрозы для нашей страны. Существенный рост цен на продукты которые Россия импортирует: кофе, оливковое масло, говядина, фрукты и т.д. может вызвать значительный рост цен на эти продукты в нашей стране. А рост мировых цен на продукты нашего экспорта: зерновые, подсолнечное масло и т.д. может привести к значительному росту экспорта, в ущерб внутреннему рынку, на котором могут возникать локальные дефициты. И, поскольку в России уровень присутствия (контроля) государства в экономике очень высок -- 75 – 80%, надежд на то, что это все как-то разрешится само собой, «естественным рыночным путем» нет. Государству придется разруливать эту ситуацию в режиме «ручного регулирования». Как это уже происходит с сахаром и подсолнечным маслом. Срок соглашения по которым (между производителями и торговыми сетями), кстати истекает в конце марта. Возможно, для смягчения ситуации с ростом цен на продовольствие на мировом рынке, экономическим властям (ЦБ РФ) следовало бы посодействовать, или хотя бы не препятствовать укреплению рубля до 68 – 70 за доллар.
Удивляет тотальное отрицание имеющихся проблем.
Потребитель ежедневно ходит в магазины и лично видит фактическую ситуацию. Большинство граждан следит за своими расходами и вынуждены экономить. Более половины продуктов питания реализуется по промо, что подтверждает факт ориентации потребителя на низкую цену. Не замечание проблем не позволит их нивелировать. Требуются срочные меры поддержки социально незащищенных слоев населения, которыми могут стать, например, прямые социальные выплаты.
Попытка государственного регулирования цен приведет к сбою товарообразующей цепочки и в конце-концов станет причиной товарного дефицита.