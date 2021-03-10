Правительство будет контролировать стоимость потребительских товаров и услуг

Как уведомляет кабинет министров, отныне в РФ на постоянной основе будет совершаться контроль цен на потребтовары и услуги с целью организации системного анализа рынка, своевременного определения риска увеличения стоимости социально важных продуктов и быстрого предупреждения данного процесса.



Мониторить изменение цен и делать соответствующие выводы поручено Минэкономразвития, Росстату и ФАС. В случае фиксирования факта резкого скачка цен, который значительно превышает инфляцию, профильные органы власти получат сигнал и должны будут разработать инициативы по мерам экономического реагирования (ист.: Banki.ru).



В частности, следить за стоимостью продуктов табачной и пищевой отраслей будет Минсельхоз, за ценами на алкоголь – Росалкогольрегулирование. Минпромторг будет заниматься потребтоварами, а Минздрав – применяемой в медицине продукцией, а также медицинскими и санаторно-оздоровительные услугами. В ведении Минэнерго будут топливные материалы (дизель и бензин). Минцифры будет отвечать за услуги коммуникации, а Минстрой – за жилищно-коммунальный комплекс. Минтранс должен контролировать оказание услуг по перевозке пассажиров, Минпросвещения – сферу дошкольного, общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки – область высшего образования. Ростуризму поручено мониторить стоимость проживания в отечественных отелях, Минкультуры – обстановку в подведомственных организациях.