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Правительство будет контролировать стоимость потребительских товаров и услуг
10 марта в 12:28 Экономика 1 266 Карина Мелова
Как уведомляет кабинет министров, отныне в РФ на постоянной основе будет совершаться контроль цен на потребтовары и услуги с целью организации системного анализа рынка, своевременного определения риска увеличения стоимости социально важных продуктов и быстрого предупреждения данного процесса.
Мониторить изменение цен и делать соответствующие выводы поручено Минэкономразвития, Росстату и ФАС. В случае фиксирования факта резкого скачка цен, который значительно превышает инфляцию, профильные органы власти получат сигнал и должны будут разработать инициативы по мерам экономического реагирования (ист.: Banki.ru).
В частности, следить за стоимостью продуктов табачной и пищевой отраслей будет Минсельхоз, за ценами на алкоголь – Росалкогольрегулирование. Минпромторг будет заниматься потребтоварами, а Минздрав – применяемой в медицине продукцией, а также медицинскими и санаторно-оздоровительные услугами. В ведении Минэнерго будут топливные материалы (дизель и бензин). Минцифры будет отвечать за услуги коммуникации, а Минстрой – за жилищно-коммунальный комплекс. Минтранс должен контролировать оказание услуг по перевозке пассажиров, Минпросвещения – сферу дошкольного, общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки – область высшего образования. Ростуризму поручено мониторить стоимость проживания в отечественных отелях, Минкультуры – обстановку в подведомственных организациях.
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Введение постоянного мониторинга цен на потребительские товары и услуги проводиться и сейчас: различными государственными и негосударственными структурами. Но исходя из данной информации это не позволяет государственным структурам наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен. Что-то мешает…
Сдерживание цен может привести к двум вариантам сценария: субсидирование товаров государством и простому исчезновению самих товаров с прилавков. В первом случае Государству будет необходимо постоянно выделять средства на поддержание бизнеса, чтобы бизнес мог продавать товары себе в «убыток», компенсируемый средствами от государства. Это уже очень напоминает советскую плановую систему. Во втором случае товары просто исчезнуть с прилавков, если государство никак не будет оказывать поддержку бизнесу компенсировать отрицательную разницу реализации товара(услуги) и себестоимость.
Возможен и третий сценарий, смешанный, которого и будет придерживаться в кабмине. Это будет микс первого и второго. Так как второй сценарий недопустим, а первый будет обременительным для бюджета. Скорее всего определят основные группы товаров(услуг) для поддержания из всего перечисленного, а далее будут убавлять или добавлять те или иные товары(услуги) исходя из критичности получаемых данных.
Производители, поставщики и ритейлеры будут до последнего пытаться сдерживать цены, но без поддержки государства долго не выдержат. Либо приостановят работу до лучших времен, либо навсегда закроются. В вопросе регулировании цен государству необходимо подходить очень аккуратно и обдуманно, если оно желает сохранить бизнес в стране.