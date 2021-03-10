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МЭА оценило перспективы восстановления глобального спроса на нефть
18 марта в 12:20 Экономика 0 190 Карина Мелова
Международное энергетическое агентство оценило ситуацию на рынке нефти в перспективе до 2026 г. и на фоне последствий пандемии допустило возможность возвращения мирового спроса на нефть к докризисным показателям в 2023 г. или позже.
Согласно обнародованной МЭА информации, в минувшем году спрос на нефть снизился на 9 миллионов баррелей в сутки по сравнению с 2019 г. В докладе говорится следующее: «В отсутствие более стремительных политических мер и изменений поведенческих моделей долгосрочные драйверы роста продолжат увеличивать спрос на нефть».
К 2026 г. населению планеты может понадобиться 104,1 млн баррелей нефти в сутки, а эта цифра на 4,4 млн баррелей в сутки превышает показатель 2019 г. Аналитики предполагают, что спрос на нефть повторно так и не возьмет допандемический курс в связи с длительными результатами распространения коронавирусной инфекции и стремительностью энергоперехода на низкоуглеродные источники энергии.
На данном этапе агентство ожидает роста мирового спроса на нефть в текущем году на 5,5 млн баррелей в сутки, то есть до 96,5 млн баррелей в сутки. МЭА улучшило свой прогноз, сделанный в феврале, из-за ужесточения погодных условий в США, Европе и на севере Азии. Также позитивными факторами выступят вакцинация от Covid-19 и ускорение экономического развития.
Не входящие в ОПЕК государства в 2021 г. увеличат свои поставки нефти на 700 000 баррелей в сутки после уменьшения на 1,3 млн баррелей в сутки в 2020 г.
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