ЮНКТАД дает позитивный прогноз развития глобальной экономики в 2021 г.

В соответствии с отчетом Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в текущем году в процентном выражении ожидается рост экономики на глобальном уровне до 4,7 %. При этом еще в сентябре прогнозируемый показатель был равен 4,3 %.



Так, в обнародованныйом в четверг, 18 марта, докладе ЮНКТАД приводится такая информация: «Ожидается, что в этом году мировая экономика вырастет на 4,7 % — быстрее, чем прогнозировалось в сентябре (4,3 %), отчасти благодаря более сильному восстановлению в Соединенных Штатах, где прогресс в распространении вакцин и новый бюджетный стимул в размере 1,9 триллиона долларов, как ожидается, приведут к увеличению потребительских расходов».



По мнению аналитиков, к окончанию 2021 года развитие мировой экономики будет на пять процентов отставать от уровня допандемической тенденции. Если верить отчету конференции, в случае сохранения такого курса роста к концу текущего года пандемия обойдется в 10 трлн долларов (ист.: Прайм).



Эксперты ЮНКТАД утверждают, что слабыми местами мировой экономики оказались развивающиеся государства с ограниченным бюджетным пространством и слабой поддержкой на международном уровне.