|
ЮНКТАД дает позитивный прогноз развития глобальной экономики в 2021 г.
19 марта в 12:24 Экономика 2 337 Карина Мелова
В соответствии с отчетом Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в текущем году в процентном выражении ожидается рост экономики на глобальном уровне до 4,7 %. При этом еще в сентябре прогнозируемый показатель был равен 4,3 %.
Так, в обнародованныйом в четверг, 18 марта, докладе ЮНКТАД приводится такая информация: «Ожидается, что в этом году мировая экономика вырастет на 4,7 % — быстрее, чем прогнозировалось в сентябре (4,3 %), отчасти благодаря более сильному восстановлению в Соединенных Штатах, где прогресс в распространении вакцин и новый бюджетный стимул в размере 1,9 триллиона долларов, как ожидается, приведут к увеличению потребительских расходов».
По мнению аналитиков, к окончанию 2021 года развитие мировой экономики будет на пять процентов отставать от уровня допандемической тенденции. Если верить отчету конференции, в случае сохранения такого курса роста к концу текущего года пандемия обойдется в 10 трлн долларов (ист.: Прайм).
Эксперты ЮНКТАД утверждают, что слабыми местами мировой экономики оказались развивающиеся государства с ограниченным бюджетным пространством и слабой поддержкой на международном уровне.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Регулятор поднял ключевую ставку19 марта в 15:17 Финансы
Instagram в новой версии станет доступным детям19 марта в 14:23 Общество
Химки: взрыв в многоквартирном доме19 марта в 13:11 Общество
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Нужна ли женщинам четырехдневная рабочая неделя? Пошлины на экспорт нефти увеличатся в апреле За последние 24 часа в РФ зафиксировано 9437 новых случаев инфицирования коронавирусом Правительство дополнительно выделяет 2,7 миллиарда рублей на бесплатные медикаменты для заразившихся коронавирусом В Facebook и Instagram появятся ярлыки возле публикаций о вакцинах от COVID-19
Опубликованный в четверг в Женеве доклад Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) практически совпал с заседанием ФРС США, на котором было заявлено об улучшении прогноза по ВВП США в 2021 г с 4,2%, до 6,5%. США остается крупнейшей экономикой мира несмотря на то, что к 2028 «штаты» может обогнать Китай. Даже с учетом доли США в росте мирового ВВП пересмотр итогового значения ВВП всех стран мира мог быть существеннее. UNCTAD повысил оценку лишь на 0,5%.
Считаем данный пересмотр прогноза достаточно осторожным с учетом того, что рост ВВП Китая в 2021 году может приблизиться к 9% (год к году) за счёт низкой базы 2020 г. К тому же UNCTAD вероятно опирался на ранее представленные прогнозы роста ВВП США, даже Bloomberg ранее предполагал рост показателя лишь на 5,5% в этом году. Рост ВВП Еврозоны вероятно будет близок к ранее озвучиваемым прогнозам (оценки вблизи 4,3%) из-за отставания хода вакцинации и, соответственно, сохранения ограничений.
Считаем оценку 4,7% нижней границей диапазона, в котором будет расти глобальный ВВП в текущем году.
В настоящее время среди экономистов в мире достигнут относительный консенсус относительно будущего экономики. Определяющим фактором восстановления национальных и как следствие мировых экономик является вакцинация от COVID-19. Разнообразные вакцины разработанные в лабораториях позволяют политическим властям экономически развитых государств заявлять об успехах в области организации прививок населения. Более того, что недовольство граждан затянувшимися режимами национальных локдаунов будет подталкивать национальные правительства рапортовать о высокой скорости вакцинации.
В этих условиях все больше коммерческих организаций будет восстанавливать допандемийные уровни производства товаров и услуг. Политическая ответственность национальных властей в свою очередь будет способствовать раздаче денег населению (которые заметим перестали называть «вертолетными»). Всё это должно способствовать росту спроса, восстановлению предложения и теоретически запустить кейнсианский мультипликатор производства.
На базе этих предпосылок все, кто связан с макроэкономическим анализом прогнозируют опережающий рост и повышают прогнозные темпы роста экономики. Почти единственными, кто выступает здесь в качестве немного отклоняющегося от стройного хора голосов – это представители ВОЗ, которые свидетельствуют о меньших возможностях стран условного «третьего» мира по вакцинации своего населения. Коротко описывая ситуацию можно сказать, что мировая экономика может перестать быть глобальной в сложившихся представлениях, поскольку разделится на «защищенную» от вируса и «незащищенную» части мира. Если властям ведущих стран удастся в ближайшее время найти какое-то решение этой проблемы, то восстановительный рост может быть на уровне прогнозируемого ЮНКТАД, в противном случае как говорится «возможны варианты».