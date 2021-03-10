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Отныне автомобиль Tesla можно приобрести за биткоины
24 марта в 14:07 Экономика 0 192 Карина Мелова
Американская компания Tesla предоставила потребителям возможность покупать производимые ею электромобили за криптовалюту, а именно за биткоины. Такими сведениями поделился генеральный директор автопроизводителя Илон Маск на своей странице ресурса Twitter. При этом он подчеркнул, что вырученные за авто биткоины сохранятся в первоначальном виде и не будут подлежать конвертации в фидуциарную валюту.
Глава компании рассказал также о намерении в конце текущего года открыть доступ к оплате электромобилей биткоинами вне Соединенных Штатов. Как сообщает новостное издание Decrypt, веб-сайт Tesla уже предлагает своим посетителям воспользоваться функцией оплаты в вышеназванной криптовалюте.
8 февраля Tesla анонсировала приобретение криптовалюты на сумму полтора миллиарда долларов, что спровоцировало стремительный скачок стоимости криптовалюты. 13 марта в первый раз курс биткоина поднялся выше исторического максимума 60 тыс. долларов.
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