Кабмин готов еще некоторое время сдерживать рост цен на масло и сахар

Пресс-служба кабинета министров обнародовала информацию о выдаче главой правительства Михаилом Мишустиным постановления о продлении срока соглашений о стабилизации цен на сахар до 1 июня 2021 года, а на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года. Прежде установленный срок действия соглашения заканчивался 1 апреля, за чем могло последовать повышение стоимости названных товаров.



Как известно, лимит цен на указанные продукты был установлен в РФ в декабре 2020 г. Ныне сахар отпускается по цене 36 рублей за 1 кг, в рознице – по 46 рублей за 1 кг, при этом стоимость подсолнечного масла составляет 95 и 110 (в рознице) рублей за литр (ист.: «Ъ»).



В начале текущего месяца Министерство экономического развития акцентировало внимание на позитивном эффекте сдерживания цен для инфляционных процессов.



Как утверждают представители ведомства, стоимость сахара в стране уменьшилась на 0,8 %, темпы роста стоимости муки замедлились с 1,4 % в январе до 0,4 % в феврале, вместе с тем поднятие цен на масло держится на уровне 0,2 % в феврале против 0,1 % в январе. Согласно заявлению Минпромторга, переход обратно к рыночным ценам на эти продукты будет выполняться поэтапно.