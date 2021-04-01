|
Власти собираются выравнивать стоимость топлива
31 марта в 13:22 Экономика 0 266 Карина Мелова
Как сообщило Минэнерго 31 марта, российское правительство разрабатывает дополнительные меры по уменьшению зависимости стоимости топливных материалов внутри страны от цен на мировом рынке и от прочих факторов (ист.: «Известия»).
Кабинет министров стремится обеспечить рациональную доходность оптового и розничного секторов. «Для этого прорабатывается вопрос корректировки параметров «демпфирующего механизма» обратного акциза на нефть, что поможет сгладить влияние колебаний мировых цен на нефть и нефтепродукты на динамику изменения конечных цен на бензин и дизельное топливо в России», – подчеркнули в Минэнерго.
Вот уже несколько лет механизм демпфирования рисков сдерживает резкие скачки розничной стоимости горючего. В 2020 г. розничная цена на моторное топливо выросла на 2,2 % при уровне инфляции 4,9 %.
С целью уменьшения оптовой стоимости топлива и удержания розничной цены без изменений ведомство подготовило и внесло в кабмин проект постановления о субсидировании расходов на доставку нефтепродуктов по железной дороге на Дальний Восток (за исключением поставок на экспорт) в размере до 4000 руб. за 1 т. Также правительство готово нарастить объемы реализации топливных материалов на бирже.
В целом обстановка с обеспечением топливом РФ считается стабильной.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Уже три дня в РФ уровень заболеваемости падает31 марта в 14:10 Медицина
Упрощенная процедура регистрации в качестве нетрудоустроенного В РФ будет действовать до 31 июля31 марта в 12:23 Рынок труда
Вакцина AstraZeneca получила новое название30 марта в 13:50 Медицина
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Доказана безопасность и эффективность препарата «ЭпиВакКорона» Приобретенное в ипотечный кредит жилье должников может пойти с электронного молотка Мишустин: наиболее тяжелый этап пандемии Covid-19 в РФ миновал Угроза взрыва в люберецких детских садах и школах Государство окажет дополнительную поддержку родителям, воспитывающим детей в одиночку
Архив статей