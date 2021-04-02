Глава Счетной палаты посетовал на недостижимость социальной помощи для большого числа граждан РФ

В ходе доклада на пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что свыше 20 процентов российских граждан, находящихся по уровню жизни за чертой бедности, не имеют доступа к оказываемым мерам соцподдержки.



Отчитываясь о работе ведомства в прошлом году, г-н Кудрин акцентировал внимание на важности уменьшения показателей бедности в стране и добавил, что глава государства В. Путин поставил задачу, выполнение которой предполагает снижение уровня бедности с 13,2 % до 6,6 % к 2030 г.



В частности, руководитель ведомства поделился следующей информацией: «Наш анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются неохваченными господдержкой категории граждан и более 20 % граждан не подпадают ни под какие формы поддержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума».



По его мнению, положительную роль в данном вопросе на фоне пандемии в 2020 году сыграли получаемые россиянами пособия на детей, которые уберегли государство от увеличения доли бедных граждан еще на 2 процента. При этом А. Кудрин подчеркивает необходимость применения дополнительных мер для выполнения поставленной президентом задачи (ист.: Прайм).