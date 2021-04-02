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Глава Счетной палаты посетовал на недостижимость социальной помощи для большого числа граждан РФ
1 апреля в 11:09 Экономика 1 301 Карина Мелова
В ходе доклада на пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что свыше 20 процентов российских граждан, находящихся по уровню жизни за чертой бедности, не имеют доступа к оказываемым мерам соцподдержки.
Отчитываясь о работе ведомства в прошлом году, г-н Кудрин акцентировал внимание на важности уменьшения показателей бедности в стране и добавил, что глава государства В. Путин поставил задачу, выполнение которой предполагает снижение уровня бедности с 13,2 % до 6,6 % к 2030 г.
В частности, руководитель ведомства поделился следующей информацией: «Наш анализ программ по борьбе с бедностью показал, что остаются неохваченными господдержкой категории граждан и более 20 % граждан не подпадают ни под какие формы поддержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума».
По его мнению, положительную роль в данном вопросе на фоне пандемии в 2020 году сыграли получаемые россиянами пособия на детей, которые уберегли государство от увеличения доли бедных граждан еще на 2 процента. При этом А. Кудрин подчеркивает необходимость применения дополнительных мер для выполнения поставленной президентом задачи (ист.: Прайм).
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В России количество малоимущих граждан увеличивается. Так называемый, средний класс с каждым годом уменьшается и пополняет ряды бедных. Именно на средний класс (платежеспособность, доходы и т.д.) ориентируются в развитых странах. Для того чтобы достичь поставленной президентом цели необходим комплекс мер и инструментарий на федеральном и региональном уровнях. Восстановление экономики после короновируса прогнозируется экспертами только через несколько лет. Наблюдается снижение доходов и, как следствие, платежеспособность населения. Постепенно отменяются льготы и послабления, введённые в прошлом году из-за пандемии. Число банкротств физических и юридических лиц растет. Всё это будет способствовать только увеличению бедности в России.
Без сомнений, надо помогать пенсионерам, семьям с маленькими детьми, людям с ограниченными возможностями и т.д. Различные пособия, доплаты и компенсации на короткий период пандемии помогли части населения, которые остались без работы или части дохода.
Надо ориентироваться, всё-таки на «удочку вместо рыбки». Проблему снижения бедности важно решать глобально и системно: необходимо обеспечить людей работой путём создания новых предприятий, стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, разработать систему льгот для бизнеса и т.д. Нереально именно к 2030 г. достигнуть поставленной президентом цели по снижению уровня бедности в два раза в современных реалиях. Однако при системном подходе и комплексе действующих мер и инструментов можно снизить уровень бедности в России.