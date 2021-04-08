РФ готова к поставкам своего прививочного препарата в бедные государства

Беседуя с сотрудником пакистанского издания News International, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров анонсировал готовность представляемого им государства поставлять свои прививочные препараты от Covid-19 в бедные страны (ист.: веб-ресурс МИД РФ).



В частности, опубликованный перевод интервью передает слова диппредставителя: «Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины».



Как подчеркнул г-н Лавров, власти активно прорабатывают данный вопрос. На сегодняшний день свыше 50 государств подписали с РФ соглашение о поставках вакцины «Спутник V». В некоторых из этих стран организовано производство вакцины.



Напомним: произведенный в России прививочный препарат «Спутник V» стал первым в мире, 11 августа 2020 года зарегистрированным на официальном уровне. Издание The Lancet оценивает его эффективность в 91,6 % (91,8 % для лиц старше 65 лет). Кроме того, предполагается, что вакцина способна на сто процентов защитить от тяжелого протекания болезни.



Помимо вышеуказанной вакцины, в РФ разработаны такие препараты для борьбы с коронавирусом: «Эпиваккорона» от ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и «Ковивак» центра им. Чумакова.