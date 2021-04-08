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Производители подсолнечного масла и сахарного песка получат от государства 9 миллиардов рублей

7 апреля в 12:46 Экономика 0 341 Карина Мелова
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Правительственный веб-ресурс обнародовал постановление премьер-министра Михаила Мишустина о субсидировании производителей сахарного песка и подсолнечного масла в размере 9 миллиардов рублей с целью компенсации расходов на изготовление и сбыт товара.

Опубликованный документ гласит: «Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары. Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 млрд рублей, что позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей, 1 л масла – на уровне 95 и 110 руб. соответственно».

Согласно представленному распоряжению, на выплаты могут рассчитывать производители, которые будут держать цены на заданном уровне. Компенсация будет начисляться по принципу «10 руб. на 1 л масла и 5 руб. на 1 кг сахара» на основании заявок от регионов. По вышеназванной стоимости планируется реализовать минимум 600 000 л масла и 600 000 т сахара.

Как известно, 30 марта глава правительства РФ постановил продлить действие соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня, а на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 г.
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