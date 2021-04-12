Минэнерго готово инвестировать в наращивание мощностей по производству топлива

Министерство энергетики Российской Федерации намерено восстановить и запустить 30 установок вторичной переработки нефти, а также вспомогательных установок и объектов общезаводского хозяйства, в связи с чем ведомство подписало с представителями нефтеперерабатывающей отрасли договора о модернизации и сооружении новых мощностей по производству топлива (ист.: ТАСС).



Участниками соглашений, которые будут действовать минимум до 1 января 2031 г., стали Московский, Омский, Афипский, Ильский, Новокуйбышевский, Сызранский, Комсомольский, Антипинский и Туапсинский НПЗ, а также «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Танеко», «Газпром нефтехим Салават» и Новошахтинский завод нефтепродуктов. В текущем году правительство рассчитывает на подписание еще нескольких договоров.



Предположительно, сумма вклада в развитие вышеназванного сектора в течение 2019–2026 гг. составит примерно 800 миллиардов рублей. Ожидается, что благодаря соглашениям об инвестировании производство автомобильного бензина вырастет на 3,6 миллиона тонн в год, а топлива для дизельных двигателей – на 25 миллионов тонн в год.