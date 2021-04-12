Главная > Экономика

Минэнерго готово инвестировать в наращивание мощностей по производству топлива

13 апреля в 12:56 Экономика 0 347 Карина Мелова
1 Изображение

Министерство энергетики Российской Федерации намерено восстановить и запустить 30 установок вторичной переработки нефти, а также вспомогательных установок и объектов общезаводского хозяйства, в связи с чем ведомство подписало с представителями нефтеперерабатывающей отрасли договора о модернизации и сооружении новых мощностей по производству топлива (ист.: ТАСС).

Участниками соглашений, которые будут действовать минимум до 1 января 2031 г., стали Московский, Омский, Афипский, Ильский, Новокуйбышевский, Сызранский, Комсомольский, Антипинский и Туапсинский НПЗ, а также «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Танеко», «Газпром нефтехим Салават» и Новошахтинский завод нефтепродуктов. В текущем году правительство рассчитывает на подписание еще нескольких договоров.

Предположительно, сумма вклада в развитие вышеназванного сектора в течение 2019–2026 гг. составит примерно 800 миллиардов рублей. Ожидается, что благодаря соглашениям об инвестировании производство автомобильного бензина вырастет на 3,6 миллиона тонн в год, а топлива для дизельных двигателей – на 25 миллионов тонн в год.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Россия выступила решительно против новых санкций со стороны Вашингтона

Сегодня в 14:37 Внешняя политика

Отныне существует возможность оплаты товара брелоком

Сегодня в 13:38 Технологии

Встреча президентов РФ и США таки состоится

Сегодня в 12:33 Внешняя политика

Ростуризм готов подставить плечо туроператорам в трудную для них минуту

Сегодня в 11:17 Туризм
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Пенсионеры вновь могут «помолодеть» Российские пенсионеры получат выплаты за май раньше срока В РФ начинает действовать новый порядок назначения пособий по безработице «Вектор» закрывает «входные ворота» перед коронавирусом Столичный Нефтепромбанк утратил лицензию

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Top.Mail.Ru