Главная > Экономика

Регулятор заявил о готовности РФ к отключению от западных платежных систем

15 апреля в 11:03 Экономика 1 312 Карина Мелова
1 Изображение

Первый замруководителя Центрального банка Российской Федерации Ольга Скоробогатова считает теперешнюю обстановку с геополитическими рисками настолько спокойной, что можно смело заявлять о потенциальном отключении России от западных платежных систем. Она уверена в невыгодности таких действий в первую очередь для самих международных платежных систем и акцентирует внимание на планах ЦБ совершенствовать соответствующие национальные сервисы и системы (ист.: ТАСС).

Г-жа Скоробогатова высказала следующую мысль: «Нам нужно продолжить нашу работу именно по развитию наших платежных систем и наших инфраструктурных платформ. Но при этом, как я отметила, для нас крайне важно сохранить условия конкуренции. Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоевывали свои успехи именно будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции».

Намедни представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность отстранения государства от международных платежных систем вследствие недоброжелательного отношения к РФ, выражаемого некоторыми странами. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул важность применения отечественной системы «Мир», которая уже «достаточно окрепла и со временем получит глобальное распространение».
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Назаров Леван (инвестор, основатель компании «Баланс-Платформа»)

Отключение России от мировых платежных систем не выгодно ни самим этим системам, ни другим государствам. Например, россияне в поездках за границу не смогут пользоваться международными картами, что снизит прибыль этих компаний. А внутри России существует своя собственная платежная система «Мир», которая вполне может заменить другие системы и пользуется популярностью у граждан.

Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Ставка по льготной ипотеке от Сбербанка стала ниже

15 апреля в 15:23 Ипотека

Российские нефтедобытчики перевыполнили план

15 апреля в 13:45 Экономика

Сообщается о возможности введения Вашингтоном санкций против суверенного долга РФ

15 апреля в 12:34 Внешняя политика

Россия выступила решительно против новых санкций со стороны Вашингтона

14 апреля в 14:37 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

«Вектор» получил разрешение на испытание еще одного прививочного препарата В возрасте 99 лет скончался муж британской королевы Столичный Нефтепромбанк утратил лицензию 9 апреля в РФ зафиксирована максимальная смертность от коронавируса с 31 марта В текущем году портал «Госуслуги» предложит пользователям 6 новых служб

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Top.Mail.Ru