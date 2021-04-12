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Регулятор заявил о готовности РФ к отключению от западных платежных систем
15 апреля в 11:03 Экономика 1 312 Карина Мелова
Первый замруководителя Центрального банка Российской Федерации Ольга Скоробогатова считает теперешнюю обстановку с геополитическими рисками настолько спокойной, что можно смело заявлять о потенциальном отключении России от западных платежных систем. Она уверена в невыгодности таких действий в первую очередь для самих международных платежных систем и акцентирует внимание на планах ЦБ совершенствовать соответствующие национальные сервисы и системы (ист.: ТАСС).
Г-жа Скоробогатова высказала следующую мысль: «Нам нужно продолжить нашу работу именно по развитию наших платежных систем и наших инфраструктурных платформ. Но при этом, как я отметила, для нас крайне важно сохранить условия конкуренции. Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоевывали свои успехи именно будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции».
Намедни представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность отстранения государства от международных платежных систем вследствие недоброжелательного отношения к РФ, выражаемого некоторыми странами. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул важность применения отечественной системы «Мир», которая уже «достаточно окрепла и со временем получит глобальное распространение».
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Отключение России от мировых платежных систем не выгодно ни самим этим системам, ни другим государствам. Например, россияне в поездках за границу не смогут пользоваться международными картами, что снизит прибыль этих компаний. А внутри России существует своя собственная платежная система «Мир», которая вполне может заменить другие системы и пользуется популярностью у граждан.