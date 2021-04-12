Регулятор заявил о готовности РФ к отключению от западных платежных систем

Первый замруководителя Центрального банка Российской Федерации Ольга Скоробогатова считает теперешнюю обстановку с геополитическими рисками настолько спокойной, что можно смело заявлять о потенциальном отключении России от западных платежных систем. Она уверена в невыгодности таких действий в первую очередь для самих международных платежных систем и акцентирует внимание на планах ЦБ совершенствовать соответствующие национальные сервисы и системы (ист.: ТАСС).



Г-жа Скоробогатова высказала следующую мысль: «Нам нужно продолжить нашу работу именно по развитию наших платежных систем и наших инфраструктурных платформ. Но при этом, как я отметила, для нас крайне важно сохранить условия конкуренции. Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоевывали свои успехи именно будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции».



Намедни представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность отстранения государства от международных платежных систем вследствие недоброжелательного отношения к РФ, выражаемого некоторыми странами. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул важность применения отечественной системы «Мир», которая уже «достаточно окрепла и со временем получит глобальное распространение».