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Российские нефтедобытчики перевыполнили план

15 апреля в 13:45 Экономика 0 286 Карина Мелова
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По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, по состоянию на 13 апреля текущего года запасы бензина в России с 6 апреля выросли на 1,6 процента, а именно до 1,713 миллиона тонн. При этом процент наращивания объемов дизеля в стране составил 2,3 при запасе этого вида топлива 2,727 миллиона тонн. Из этого следует вывод, что рекомендованное российским правительством увеличение объема бензина к 1 мая до 1,6-1,7 миллиона тонн было достигнуто и перевыполнено.

Кроме того, ЦДУ ТЭК уведомляет о росте активности нефтеперерабатывающих предприятий. Речь идет о выпуске за неделю 1,443 миллиона тонн дизельного топлива (а это на 0,8 % больше предыдущих 7 дней) и 764 000 тонн бензина (прирост равен 3,1 %).

88,6 % полученного бензина поступит на рынок РФ, 11,4 % пойдет на экспорт. Также для российских потребителей предназначается 53,9 % всего объема дизеля, за рубеж будет направлено 44,1 %.
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