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В датских водах начал свою работу трубоукладчик «Академик Черский»

Сегодня в 12:30 Экономика 0 133 Карина Мелова
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Как уведомляет оператор проекта Nord Stream 2 AG, 27 апреля в датских водах Балтийского моря краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» начало работу по сооружению газопровода «Северный поток – 2». Оно присоединится к уже укладывающей трубы барже «Фортуна».

«После успешного прохождения морских испытаний судно «Академик Черский» приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», – гласит сообщение компании.

Согласно заявлению Nord Stream 2 AG, проект реализуется в рамках полученных разрешений.

В начале марта оператор проекта огласил готовность судна «Академик Черский», прошедшего ходовые и предэксплуатационные испытания в водах Калининградской области, прийти на помощь «Фортуне». 31 марта КМТУС прибыло к месту укладки «СП – 2» и приступило к подготовке к началу работ по сооружению трубопровода.
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