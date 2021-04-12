В датских водах начал свою работу трубоукладчик «Академик Черский»

Как уведомляет оператор проекта Nord Stream 2 AG, 27 апреля в датских водах Балтийского моря краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» начало работу по сооружению газопровода «Северный поток – 2». Оно присоединится к уже укладывающей трубы барже «Фортуна».



«После успешного прохождения морских испытаний судно «Академик Черский» приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», – гласит сообщение компании.



Согласно заявлению Nord Stream 2 AG, проект реализуется в рамках полученных разрешений.



В начале марта оператор проекта огласил готовность судна «Академик Черский», прошедшего ходовые и предэксплуатационные испытания в водах Калининградской области, прийти на помощь «Фортуне». 31 марта КМТУС прибыло к месту укладки «СП – 2» и приступило к подготовке к началу работ по сооружению трубопровода.