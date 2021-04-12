Яйца дешевеют!

Как заметил Сергей Лахтюков, генеральный директор Национального союза птицеводов, в начале этой недели снизилась отпускная стоимость яиц, чему способствовали заранее сделанные ритейлерами закупки данного продукта к Пасхе, приведшие к уменьшению спроса на яйца (ист.: «Известия»).



По данным генерального директора «Росптицесоюза» Галины Бобылевой, падение отпускных цен производителей было впервые замечено 10 дней назад. Так, на 5–10 процентов уменьшилась стоимость столовых яиц категорий 1 и 2.



Представители пресс-службы Минсельхоза обратили внимание на наблюдаемое в последние недели торможение роста цен производителей на куриные яйца. В ведомстве уверены, что в скором будущем уменьшится их стоимость вследствие падения цен на корм для скота, вызванного экспортными пошлинами на зерно и масличные культуры, завершением сезона высокого спроса перед Пасхой и очередными мерами государственной поддержки отрасли (ист.: «Ведомости»).



В начале месяца Федеральная антимонопольная служба запустила внеплановое инспектирование на фоне поступающих сигналов о повышении цен на яйца, мясо птицы и овощи. После обсуждения данной темы в ходе состоявшейся в марте рабочей встречи при участии первого вице-премьера Андрея Белоусова ФАС получила распоряжение проверить производителей яиц и куриного мяса на предмет оправдываемости повышения стоимости и злоупотребления преимущественным положением.