В РФ определили объем запасов газа и нефти

В ходе беседы с журналистом РБК Александр Козлов (министр природных ресурсов и экологии РФ) поделился сведениями об оценке запасов некоторых топливных минеральных ресурсов. Так, по его словам, при теперешних темпах добычи нефтью страна обеспечена на 59 лет, а газом на 103 года.



«Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», – сообщил чиновник и добавил, что запасы топлива можно увеличить посредством вливания финансовых средств в геологоразведку. Он также поведал о планах касательно загрузки Северного морского пути с основной базой в виде углеводородов.



Помимо прочего, чиновник упомянул помехи со стороны иностранных партнеров России в области разработки трудноизвлекаемой нефти, создаваемые с целью недопущения применения некоторых технологий, что сказывается на себестоимости продукта.



При этом в начале прошлого месяца руководитель Роснедра Евгений Киселев спрогнозировал, что газа в государстве хватит минимум на 60 лет, а нефти на 58 лет, рентабельных – на 19 лет (ист.: «Российская газета»).