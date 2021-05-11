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Правительство РФ «навело порядок» с ценами на продовольственном рынке

13 мая в 13:32 Экономика 0 482 Карина Мелова
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По завершении рабочей встречи первого вице-премьера Андрея Белоусова по вопросам контроля цен на социально важные товары правительственный веб-ресурс обнародовал информацию о выполненной оценке потребительской инфляции в России за апрель 2021 г., которая в годовом исчислении замедлилась до 5,52 %, а также о стабилизации стоимости продтоваров в РФ и необходимости особого контроля цен на яйца, гречку, сахарный песок, подсолнечное масло и пшеничный хлеб.

В результате совещания перед ведомствами была поставлена задача ускорить создание механизма анализа цен на мировых рынках с целью определения возможного влияния этой динамики на стоимость товаров в РФ и принятия соответствующих мер. При этом проходит заключительный этап формирования зернового демпфера, и уже обозначена позиция касательно демпфера по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника.

Среди ныне применяемых экономических мер по регулированию цен можно выделить льготные займы под 1–5 %, выдаваемые производителям сахара на закупку сахарной свеклы, субсидии мукомолам на компенсацию некоторой доли связанных с приобретением продовольственной пшеницы расходов, субсидии пекарям на возмещение затрат на продажу хлеба и хлебобулочных изделий, если они согласны сдерживать цены на свои изделия.
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